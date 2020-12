Hotely a reštaurácie sa po dlhých mesiacoch konečne dočkali! Od dnešnej polnoci môžu prevádzky cestovného ruchu žiadať o pomoc. Prvé peniaze by im na účtoch mohli cinknúť ešte tento rok.

„Ide o pomoc, ktorá predstavuje kompenzáciu fixných nákladov. To znamená, že predstavuje kompenzáciu straty na tržbách, ktoré utŕžili podniky v cestovnom ruchu, v porovnaní s rokom 2019,"priblížila štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Katarína Bruncková s tým, že pomoc bude vyplácaná aj spätne. Ozrejmila, že percento pomoci je priamo závislé od poklesu tržieb. Je to odstupňované od 2 do 10 %.

Maximálna čiastka, ktorú môžu dostať je 200-tisíc eur na jeden podnik. Obdobie, ktoré pokrýva, je od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020. Táto pomoc je podľa rezortu len prvým krokom. Pripravenú majú už aj druhú schému na ešte väčšiu pomoc. „My už v priebehu budúceho týždňa budeme zasielať na notifikáciu veľkú schému štátnej pomoci," doplnila Bruncková. Ak bude schválená Európskou komisiou (EK), táto schéma by išla do výšky 3 miliónov eur na jeden podnik.

Kto má nárok žiadať pomoc?

Oprávnení prijímatelia sú podniky podľa uvedených kódov ekonomických činností SK NACE:

Ostatná osobná pozemná doprava i.n. – prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov

Ubytovanie,

Činnosti reštaurácií a pohostinstiev,

Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb,

Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti,

Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav,

Športová a rekreačná výchova,

Činnosti múzeí,

Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí,

Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií,

Prevádzka športových zariadení – aquaparky a kúpaliská

Činnosti zábavných parkov a lunaparkov.

Článok pokračuje na ďalšej strane: Ako o pomoc žiadať a čo na ňu hovoria reštauratéri a hoteliéri? »