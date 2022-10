Poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne hrozí, že si za liečbu na bratislavských Boroch budú musieť zaplatiť! Na rozdiel od súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Union, ktoré prejavili ochotu Bory zazmluvniť, zastali rokovania s poisťovňou na mŕtvom bode. „Vôľu spolupracovať s novou Nemocnicou Bory písomne prejavili poisťovne Dôvera a Union, s oboma sme už vstúpili do rokovania o budúcich zmluvách na rok 2023. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa zatiaľ kladne nevyjadrila,“ potvrdil hovorca nemocničnej siete Svet zdravia Tomáš Kráľ.

Do dnešného dňa sa do nemocnice predregistrovalo 75-tisíc pacientov, z toho 30-tisíc zo všeobecnej poisťovne. „Nemocnica Bory má záujem poskytovať zdravotnú starostlivosť všetkým pacientov v podmienkach verejného zdravotného poistenia. Potrebuje mať však zmluvu s každou zdravotnou poisťovňou v špecializáciách, ktoré budú v nemocnici zastúpené. Nevieme si predstaviť, že by najväčšia zdravotná poisťovňa odoprela svojim poistencom zdravotnú starostlivosť v najmodernejšej nemocnici na Slovensku,“ hovorí.

PACIENTI AKO RUKOJEMNÍCI NÁŠHO ZDEVASTOVANÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

To, že by poisťovňa Bory nezazmluvnila, si nevie predstaviť ani prezidentka Asociácie na ochranu pacientov Mária Lévyová. „Dlhodobo upozorňujeme na to, že pacientov vôbec nezaujíma to, či ide o štátne, alebo neštátne zdravotnícke zariadenie, či to, aká ceduľa visí pri vstupe do nemocnice,“ zdôrazňuje Mária Lévyová. Nová nemocnica na Boroch siete Svet zdravia má byť najmodernejšia spomedzi všetkých nemocníc na Slovensku. Jej súčasťou bude štrnásť operačných sál, 8 intímnych pôrodných boxov, robotická prípravovňa liekov a pre pacientov bude pripravených 400 lôžok.

Mária Lévyová preto nechápe, prečo by najväčšia štátna poisťovňa nemala podpísať zmluvu s novovybudovanou nemocnicou. Na Slovensku je pritom väčšina štátnych nemocníc v žalostnom stave. „Je smutné, že investičný dlh je v zdravotníctve takmer 5 miliárd eur, tomu zodpovedá aj stav našich štátnych nemocníc, kde nie sú ničím výnimočným plesne, vypadávajúce okná, hlodavce. Preto veľmi ťažko chápeme, prečo by nemala byť podpísaná zmluva štátnej poisťovne s novovybudovanou nemocnicou, v ktorej bude vyšší štandard starostlivosti ako v tých okolitých. Prečo by mali mať pacienti – poistenci štátnej poisťovne obmedzenú dostupnosť kvalitnejšej starostlivosti, prípadne by si ju mali uhrádzať v plnej výške?“ pýta sa Lévyová, ktorá slovenských pacientov prirovnala k rukojemníkom zanedbaného a zdevastovaného zdravotníckeho systému.

