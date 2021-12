Na ceste na Kamzík došlo k ulomeniu a pádu konára zo stromu na maloletého chlapca, ktorý zraneniam podľahol, informovala polícia. „Žiaľ, napriek maximálnemu úsiliu a pomoci záchranárov sa chlapčeka nepodarilo zachrániť. Viac informácií vzhľadom k citlivosti prípadu nemôžeme prezradiť,“ dodala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

K tragédii sa vyjadril aj starosta Nového Mesta Rudolf Kusý: „Prípad preverujeme“. Súčasne vyzval Bratislavčanov, aby sa v silnom vetre vyhli miestam, kde hrozia pády stromov a konárov.

Na otázku, či neuvažoval vydať výstrahu pred vstupom do lesa, reagoval slovami: „Hovoril som o tom s predstaviteľmi Mestských lesov. Išlo však len o výstrahu prvého stupňa. Takýto vietor býva 60 dní do roka. Ak by sa výstrahy dávali často, ľudia by ich nerešpektovali. Mestské lesy však systém viazaný na meteorológov, ktorý aktualizujú každých pätnásť minút. V nedeľu sa zvýšila výstraha práve okolo 11. hodiny.” Výstrahy prvého stupňa sú teda na západnom Slovensku bežné, v priemere silnejší vietor fúka každý šiesty deň.

Zhodou okolností bol Rudolf Kusý aj s deťmi v čase nešťastia na neďalekom Bielom kríži. „Tam taký silný vietor nebol, ale pokojne sa to mohlo stať aj nám. Chcel by som preto zdôrazniť, že rodičia by nemali cítiť nejakú vinu. Nikto nemôže v lese skontrolovať každý konár, každú vetvičku,” zdôraznil starosta.

Ťažšie srdce však má na ľudí, ktorí vždy vyjadrujú nesúhlas s výrubom stromov. „Tento prípad jednoducho ukázal, že poškodené stromy musíme vyrúbať, hoci ľudia proti tomu protestujú. Najbližšie dni preto oznámime obyvateľom niekoľkých ulíc v Novom Meste, že odstránime choré stromy. Nikto si nezoberie na zodpovednosť, že choré stromy zostanú a zopakujú sa podobné, podľa mňa zbytočné, tragédie.”

Nové Mesto už pred mesiacom určilo 100-tisíc eur, aby si školy a škôlky vo svojich areáloch dali do poriadku stromy a dreviny a orezalo suché konáre, ktoré by mohli byť potenciálnym nebezpečenstvom.