Spoliehate sa na náramky proti hmyzu? Zabudnite! Bude na vás sadať ako muchy na lep ×

Kúpili ste si náramok proti komárom a máte pocit, že vôbec nefunguje? Je to tak alebo sa vám to iba zdá? Českí odborníci sa to rozhodli potvrdiť alebo vyvrátiť. Ako dopadli testy? Katastrofálne!