Mnohí Slováci si ešte pamätajú nakupovanie v časoch komunizmu, keď sa v radoch stálo na banány či toaletný papier. V minulosti nebolo v obchodoch toľko tovaru ako dnes a neraz sa aj stalo, že istý výrobok dočasne nebolo dostať. Aj preto mnohých vystrašili oznamy, že si môžu nakúpiť len isté množstvo potravín. Išlo najmä o múku či olej, ktoré ľudia z obáv začali vykupovať. Čitatelia nás upozornili, že k takémuto obmedzeniu došlo vo viacerých reťazcoch a pýtajú sa, na čo sa majú pripraviť.

Viaceré reťazce obmedzili množstvo predanej múky na zákazníka. Zdroj: tip čitateľa

„V reťazcoch Terno a KRAJ sme obmedzili nákup múky preventívne, a to 5 kíl na osobu. Je to z toho dôvodu, aby v budúcnosti nevznikla situácia, ktorú sme mohli vidieť na začiatku pandémie a lockdownu, keď ľudia húfne nakupovali nadbytok potravín,“ uviedol marketingový manažér Marek Koštrna. „Naša spoločnosť má na centrálnych skladoch dostatok múky. Dodávatelia nás však informovali, že ak by sa múka nakupovala masovo aj naďalej, môže to viesť k občasným nedodávkam tovaru spôsobeným tým, že by sa múka jednoducho nestíhala mlieť,“ ubezpečil Koštrna.

Vojna ženie ceny nahor Obrovská neistota ohľadne úrod pšenice na Ukrajine, ktorá je jej 4. najväčším svetovým exportérom ženie ceny na trhoch vysoko nad historické maximá. Rusko a Ukrajina pritom dodávajú celkovo tretinu pšenice na svetový trh. Spoločne zabezpečujú aj viac ako polovicu objemu svetovej produkcie slnečnicového oleja. Až 88 % slnečnicového a 41 % repkového oleja v Európe pochádza z Ukrajiny.

S podobnými obmedzeniami sa však stretli aj zákazníci ďalších reťazcov. Známy nemecký predajca hovorí, že ide o bežnú prax pri akciách. „Pri niektorých vybraných potravinách, ktoré predávame v krátkodobej akčnej ponuke, a teda za mimoriadne výhodné ceny, sme sa rozhodli nastaviť obmedzenie na odber v obvyklom spotrebiteľskom množstve. Nakoľko Lidl je maloobchodným predajcom potravín, našim cieľom je umožniť nákup týchto produktov čo najväčšiemu počtu našich zákazníkov,“ upresnil vedúci úseku komunikácie Tomáš Bezák. Informoval, že zásobovanie potravinami nie je ohrozené a ani neočakávajú výpadky.

Prezidentka Zväzu obchodu SR Nadežda Machútová potvrdila, že viaceré siete obmedzili množstvo predávaného tovaru z obáv pred vykúpením niektorých druhov potravín. „Toto však nie je obmedzením v pravom zmysle slova, lebo ide o veľké množstvá, ktoré reálne nikto z nás nenakupuje a nemá šancu spotrebovať. Toto sa deje len z dôvodu prípadných špekulatívnych nákupov za účelom ďalšieho predaja. Takýmto spôsobom sa bránia aj maloobchodné siete v iných členských štátoch EÚ," spresnila.

Ceny oleja aj obavy z jeho nedostatku od vypuknutia vojny vystrelili nahor. Zdroj: tip čitateľa

