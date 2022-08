Ide o obce Volica, Drňa, Chrámec, Pača, Dlhé Stráže, Banská Štiavnica, Baldovce, Zubák, Sútor, Rudňany, Slatvina a Vojkovce.

Mimoriadna situácia, ktorá súvisí s nedostatkom pitných zdrojov, sa vyhlasuje v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, ktorá znamená ohrozenie životov, zdravia, majetku alebo životného prostredia. Na území mesta, respektíve obce ju vyhlasuje primátor alebo starosta, ktorí sú v zmysle uvedeného zákona orgány civilnej ochrany.

Anketa Snažíte sa šetriť vodou? Áno 95% Nie 5% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Situáciu s nedostatkom vody treba riešiť. Obciam hrozia problémy, občania by mali vodou maximálne šetriť. "Odporúčame, aby sa v týchto obciach pitnou vodou z verejného vodovodu nenapúšťali bazény, neumývali autá a nepolievali trávniky a ani záhrady. Situácia bude na základe predpovede počasia kritická v najbližších dňoch, ale ak nenastanú dlhotrvajúce dažde, mali by ľudia vodou šetriť až do konca leta," apeluje Bratislavská vodárenská spoločnosť.

Dlhodobým riešením je podľa BVS aj pracovať s manažmentom vody v krajine. Pripomína, že ľudia by mali spraviť maximum pre to, aby dažďovú vodu udržali vo svojom okolí a neposlali ju kanalizáciou preč. Budovať by mohli napríklad nádrže na dažďovú vodu, ktorou by následne polievali záhrady, čím by zároveň šetrili pitnou vodou.