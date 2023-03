Hovorí vám niečo táto trojpísmenková skratka? HPV je skutočne veľmi bežný vírus, s ktorým sa počas života stretne takmer každý z nás. V šťastnom prípade ho prekonáme, ani o tom nevieme.

V tom druhom však môžeme dopadnúť oveľa horšie: HPV vírus spôsobuje až 99 percent všetkých prípadov rakoviny krčka maternice a môže spôsobiť aj iné nádory, napríklad rakovinu vagíny, penisu alebo konečníka. Naozaj sa chceme spoľahnúť na náhodu, alebo šťastie?!

HPV vírus sa netýka iba žien a dievčat

„O tomto víruse som počula prvýkrát nedávno, keď bolo u nás spustené bezplatné očkovanie 12-ročných detí,“ hovorí Lenka o víruse HPV. U detí funguje vakcína proti HPV najlepšie, z hľadiska imunity. Samozrejme, ide nielen o dievčatá, ale aj chlapcov, pretože častejšími prenášačmi HPV vírusu na svoje partnerky či partnerov sú muži. Za posledných pár rokov sa výskyt rakoviny súvisiacej s HPV u mužov dokonca zvýšil!

Lenka Šóošová si dobre uvedomuje dôležitosť vakcíny proti HPV vírusu aj pre chlapcov. Zdroj: archív

Veľmi dôležitá je však aj pre dospelých. „Výskyt HPV infekcie je veľmi vysoký u mladých žien aj mužov do 30 rokov,“ vysvetľuje MUDr. Júlia Hederlingová, ktorá pracuje v ambulancii špecializovanej na zmeny krčka maternice, a preto sa s diagnózami HPV a rakovina krčka maternice stretáva často. „Problém je v tom, že ani prekonaná HPV infekcia nezanecháva dlhodobú imunitu a preto sa môžete opakovane nakaziť tým istým HPV vírusom. Dlhodobú ochranu poskytuje len očkovanie."



MUDr. Júlia Hederlingová chváli prístup Lenky Šóšovej: Bolo by ideálne, keby sa takto zachovali aj iné ženy a matky. Zdroj: Peter Frolo

Stačilo by tak málo!

Vírus väčšinou nemá žiadne príznaky a pri zanedbaní prevencie sa z neho časom môže vyvinúť ťažká onkologická diagnóza. „Preto je extrémne dôležité nevynechávať preventívne prehliadky u gynekológa a skríningové vyšetrenia,“ zdôrazňuje MUDr. Hederlingová.

Skríning – inak povedané cytologický ster - je pár minútová záležitosť, ktorá zachraňuje životy. Bohužiaľ u nás je stále veľa žien, ktoré prichádzajú už s pokročilou rakovinou krčka maternice. Vo vyspelom svete je na ústupe, u nás ochorejú každý deň dve ženy, pričom každý tretí prípad sa odhalí príliš neskoro. „Nedarí sa nám dostatočne znížiť počet rakovinových ochorení krčka, napriek tomu, že teoreticky máme v rukách všetky potrebné nástroje,“ konštatuje smutne MUDr. Hederlingová.

"Veľkou pomocou je aj moderná HPV diagnostika,” upozorňuje Jana Pifflová Španková, prezidentka NIE RAKOVINE: „Inovatívne HPV genotypizačné testy, ktoré pracujú na báze DNA dokážu včas identifikovať vysokorizikové typy HPV a vylúčiť možné ochorenie na tri až päť rokov.“ Spýtajte sa na ne svojho lekára.



Jana Pifflová Španková, prezidentka NIE RAKOVINE, upozorňuje na dôležitosť včasnej diagnostiky. Zdroj: Peter Frolo

Veď život (a každý deň) za to stojí

Lenka Šóošová, hrdá ambasádorka kampane proti HPV, dala zaočkovať seba a keď príde čas, bezplatnú vakcínu dostanú aj jej synovia. Keby sme to urobili všetci rovnako, vygumovali by sme túto diagnózu z našich hrozivých štatistík. Už žiadna žena, kamarátka, mama, stará mama, sestra, blízka ženská duša, by si nemusela vypočuť tie slová: „Máte rakovinu krčka maternice.“

Ako uzatvára MUDr. Hederlingová, je to len na nás. „Dnes už vieme, že očkovanie a skríning výborne fungujú, ak je účasť dostatočne vysoká. V krajinách ako napr. Austrália bude rakovina krčka maternice o pár rokov prakticky neexistujúce ochorenie.“

Pozor, nie je to len diagnóza žien, práve naopak! Vírus dostávajú a šíria aj muži, ktorým tiež spôsobuje závažné diagnózy. Dokonca platí, že častejšími prenášačmi HPV vírusu na svoje partnerky či partnerov sú muži. Ako zodpovedná mama dvoch malých synov je už Lenka Šóošová pevne rozhodnutá dať ich zaočkovať. Pridajte sa k nej, aby sme už nemuseli prichádzať o naše mamy, babičky, sestry, kamarátky, blízke ženské duše.