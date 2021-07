CK YS Group (dreamdestina­tion.sk) informovala Európsku cestovnú poisťovňu o vyhlásení úpadku. Poisťovňa aktuálne čaká na oficiálne potvrdenie o zaevidovaní konkurzného konania k úpadku CK na miestnom príslušnom súde. Aktuálne by sa nemal v zahraničí nachádzať žiaden klient cestovky.

„Museli sme spraviť najťažšie rozhodnutie v našich životoch. Po rokoch úspešného podnikania v cestovnom ruchu musíme vyhlásiť v týchto dňoch úpadok. Je nám to nesmierne ľúto nielen za nás, ale hlavne za Vás, našich klientov, ktorí ste s nami absolvovali zájazdy alebo ste sa ich mali ešte len zúčastniť a tešili ste sa napriek tejto situácii.Koronakríza ovplyvnila každého, niekoho menej, niekoho viacej. Bohužiaľ cestovný ruch zasiahla negatívnym spôsobom azda najviac. Aj keď sme do poslednej chvíle verili a dúfali, že to zvládneme, dnes prijímame porážku a Vás všetkých s pokorou žiadame o pochopenie. Prepáčte, že sme to nezvládli," píše cestovná kancelária na svojej stránke.

Cestovka bola poistená proti insolventnosti, takže jej klienti sa o svoje peniaze báť nemusia. „Európska cestovná poisťovňa poisťovala CK YS Group proti insolventnosti v rokoch 2019 a 2020. Klienti, ktorí si v tomto období zakúpili v CK zájazd, si nárok na náhradu škody môžu uplatniť v Európskej cestovnej poisťovni," informovala hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Kukurová.

Poistnú udalosť je možné nahlásiť prostredníctvom online formulára na webstránke poisťovne, mailom na [email protected] alebo poštou na adresu Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava.

Poisťovňa bude od klientov potrebovať vyplnený Škodový protokol k poistnej zmluve, zmluvu o obstaraní zájazdu, prípadne nevyužité letenky, náhradné vouchery, refundované vouchery od leteckých spoločností či účtovné doklady o všetkých platbách. „Klientom odporúčame nahlásiť poistnú udalosť čo najskôr, resp. do 6 mesiacov od vyhlásenia úpadku cestovnou kanceláriou. Následne bude môcť Európska cestovná poisťovňa pristúpiť k prešetreniu a vyplateniu poistného plnenia klientom cestovnej kancelárie," dodala Kukurová.

