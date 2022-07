Analytici predpovedali pokles cien benzínu už koncom júna s tým, že na benzínových čerpačkách by sa to malo odzrkadliť začiatkom júla. Ich slová sa naplnili a na slovenských pumpách 10. júla tankujeme lacnejšie.

To, že ceny pohonných látok klesnú, predpovedali ešte v júni analytici Dáta bez pátosu. Ako to vedeli? „Cena ropy už totiž začala klesať niekedy v strede júna. Trvalo to asi dva týždne. Tu treba povedať, že aby sa to vo výsledku prejavilo na čerpacích staniciach, zvyčajne to trvá tri týždne. Tá naša ropa, Ural, klesla približne z 93 dolárov na 83, čo je relatívne veľa, čiže čoskoro by sa to malo prejaviť aj na čerpacích staniciach,“ povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ analytik z Dát bez pátosu Ivan Bošňák, ktorý nás ešte minulý týždeň v stredu uistil, že cena benzínu by mala klesnúť buď vo štvrtok alebo v piatok – a stalo sa! Ako sa však zdá, analytici s dobrými správami pre motoristov neskončili!

"Tak sme sa dočkali a oproti začiatku júna bude ropa v auguste o 28 USD lacnejšia (123 vs. 95). A ropa Ural oproti maximu v strede júna s cenou 93 USD bude v auguste stáť okolo 70 USD. A možno aj menej," píše sa na ich stránke.

Lacnejšia ropa zapríčiní, že ceny benzínu výrazne klesnú začiatkom školského roka. Odzrkadliť by sa to malo aj na stúpajúcej inflácii.