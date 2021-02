Sociologička Silvia Porubänová: Slováci po vražde prejavili dlho potláčaný hnev ×

Vražda, ktorá zmenila Slovensko! Zajtra to budú tri roky, čo vyhasli životy dvoch mladých ľudí. Ján Kuciak († 27) a Martina Kušnírová († 27) chceli zmeniť svet, no draho za to zaplatili. Vďaka ich smrti sa ľudia prestali ľahostajne pozerať na prešľapy najmocnejších a vyšli do ulíc. Zmena atmosféry mala dovtedy nevídané politické dôsledky. Demisiu podal premiér Robert Fico a viacerí jeho ministri. Slováci sa začali viac zaujímať o to, čo sa deje, a prejavilo sa to aj v komunálnych, prezidentských a parlamentných voľbách. Brutálna poprava mladých snúbencov mnohým otvorila oči a odhalila obludné prepojenia zločinu na najvyššie miesta v štáte. Rozbehla kolotoč zatýkania – v putách skončili aj tí, čo boli roky nedotknuteľní – a zdá sa, že tento kolotoč sa zďaleka nekončí!