Až tri štvrtiny našich občanov vnímajú súčasnú situáciu na Slovensku negatívne. Za najzásadnejší problém, ktorému musíme čeliť je zdražovanie. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Eurobarometer. Spoločnosť je veľmi rozpoltená, hovorí sociológ Michal Vašečka. Slováci dokonca majú blízko k jednému typu politikov.

Slováci vidia akutálny stav veľmi kriticky, vyplýva to z prieskumu Eurobarometer 96 pod záštitou Európskej komisie na Slovensku, ktorého sa zúčastnilo 1001 respondentov. Výsledky poukazujú na to, že ľudia sa ešte nestihli spamätať z covidovej krízy a už sa ocitli v kríze spôsobenej zdražovaním. Aktuálnu situáciu na Slovensku vnímajú negatívne tri štvrtiny obyvateľov krajiny (74%). Za najzásadnejší problém, ktorému musí Slovensko v súčasnosti čeliť, považujú obyvatelia rastúce ceny, infláciu a náklady na život (56%).

Zlá situácia vplýva aj na dôveru vo vybrané inštitúcie. Vláde SR (22%) ako aj parlamentu (23%) momentálne dôveruje menej ako štvrtina ľudí na Slovensku. Momentálne súdom a súdnictvu dôveruje 31% ľudí na Slovensku. Policajnému zboru síce dôveruje 46% obyvateľov Slovenska, ale v EÚ je priemer až 70 %.

O čosi lepšie vnímame Európsku úniu. Približne tretina (35%) obyvateľov Slovenska vníma EÚ pozitívne a ďalších 38% obyvateľov ju vníma neutrálne. Sympatie voči európskemu zoskupeniu vyskočili v poslednom období hneď dvakrát. Sociológovia to dávajú do časových súvislostí s nákupom vakcín počas pandémie a začiatkom vojny na Ukrajine.

„Keď obyvatelia vidia a vnímajú Európsku úniu, že koná ako jeden celok a potláča do úzadia rozdiely, ktoré sú tam, tak do istej miery oceňujú a má vplyv na vnímanie EÚ ako takej,“ hovorí sociológ Martin Slosiarik z agentúry Focus.

S reakciou EÚ na konflikt na Ukrajine je spokojná takmer polovica Slovákov (45 %). Naopak, 50 % Slovkákom sa nepozdáva. Sociológ Michal Vašečka hovorí, že spoločnosť je značne polarizovaná. „Vo väčšine kultúrno-civilizačných tém je spoločnosť rozdelená na dve polovice a bez ohľadu na to, k akej téme príde, tak ľudia sa priklonia na jednu alebo druhú stranu. Majú dôveru iba voči tým svojim, akúkoľvek inakosť odmietajú,“ vysvetľuje odborník.

„Tí, ktorí ocenili, že Európska únia nejakým spôsobom postupovala v otázkach vakcín alebo neskôr v otázkach vojny na Ukrajine, tak naprosto kopírujú rozhodnutia lídrov, ktorým dôverujú, rozdelenie koalícia - opozícia, alebo v minulosti ľudia, ktorí mali bližšie k Robertovi Ficovi a na druhej strane k pani Radičovej, pánovi Kiskovi a toto rozdelenie celou tou spoločnosťou ide celé roky,“ zhodnotil Vašečka.

Mnohí Slováci by dokonca dali prednosť menej demokratickým režimom. „Na Slovensku objednávka na autoritárske riadenie krajiny je pomerne vysoká a tiež treba povedať, že vyššia ako v okolitých krajinách,“ hovorí sociológ Vašečka. „Môžem to porovnať napríklad so susedným Maďarskom, ktoré má už svoju skúsenosť s Viktorom Orbánom, ale tá objednávka na autoritárske riadenie je nižšia v Maďarsku ako na Slovensku,“ povedal odborník.

Objednávka na to, aby sa k moci dostali ľudia, ktorí nebudú tak celkom rešpektovať názory parlamentu a tým pádom vlastne ľudí je teda u nás pomerne veľká. „Teraz je len otázka, ako to ľudia posúdia pred ďalšími voľbami a ako to posúdia politici. Chcem upozorniť, že politici veľmi pozorne tieto prieskumy čítajú a podľa toho sa aj správajú,“ skonštatoval Vašečka.

Sociológ zároveň zdôraznil, že existuje spôsob ako zvrátiť smerovanie k autoritárskym režimom. „Cesta von je, len potom veľmi závisí od spoločnských elít, od politikov a napríklad od vzdelávania, ktoré by práve takúto polarizáciu malo utlmovať cez hľadanie niečoho, čo nás, naopak, spája,“ doplnil.

