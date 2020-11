Politici by mali ľuďom konečne povedať pravdu, myslí si sociológ Michal Vašečka. Slováci preukázali záujem o plošné testovanie, no do budúcnosti to už platiť nemusí. Najmä ak si uvedomia, že situácia sa nezlepšila a žiadna sľubovaná sloboda po testovaní neprišla.

Plošné testovanie má podľa sociológa Michala Vašečku dve stránky. Jedna sa týka epidemiológov, ktorí majú rozhodnúť ako a čím testovať a odhaľovať nakazených. Druhá, ako to budú vnímať ľudia a či budú ochotní prísť sa opäť pretestovať. Na mnohých už doľahla únava z predošlých testovaní a najmä bude záležať aj či sa bude počet pozitívnych znižovať alebo zvyšovať a aká bude situácia v nemocniciach.

„Ak ľudia uvidia, že testovanie neviedlo k tomu, čomu malo, to znamená znižovanie pozitivity v populácii, tak už nebudú takí entuziastickí, lebo sa nepotvrdí to, čo im hovorili: Testovaním si kúpime slobodu,“hovorí sociológ. Politici by mali ľuďom konečne povedať pravdu.

Je falošné ľuďom tvrdiť, že na Vianoce už bude dobre, pretože nič nenasvedčuje tomu, že by sa situácia do sviatkov vyriešila. „Bolo treba povedať: Poďme urobiť všetko preto, aby Vianoce boli vôbec znesiteľné. Zhoda medzi odborníkmi je, že pandémia bude trvať do jari. Na Vianoce budeme pred treťou vlnou a tá bude najhoršia,“ upozorňuje Vašečka.

Ľudí podľa odborníka netreba šetriť, je lepšie keď vedia, na čom sú. Potom sa so situáciou dokážu zmieriť. Ani lekár predsa pred pacientom nezamlčí, že má rakovinu. „Majitelia bufetov či reštaurácií potom vedia, či sú schopní svoje prevádzky udržať. Keď nevedia, tak nervozita stúpa a frustrácia sa začína zvyšovať,“dodal sociológ.

Uznávaný odborník Pavel Čekan pri plošnom testovaní antigénovými testami dáva do pozornosti odporúčanie Európskej komisie. Tá hovorí, že je vhodné využívať testy lokálne na miestach, kde je veľa pozitívnych. „Nespomína sa celoplošne,“ uviedol Čekan na sociálnej sieti.

„Použitie antigénových testov je správne v zamorených regiónoch, ohniskách a tam, kde sa dá často testovať: v nemocniciach, DSS-kách, väzniciach, uzavretých komunitách, atď. EK jasne odporúča, čo robiť pred nasadením testov, ako postupovať pri a po testovaní,“ prízvukuje Čekan.

Pred použitím rýchlotestovj je dobré zistiť ich účinnosť voči PCR testom na plošnej vzorke ľudí. Rovnako by sa výsledok antigénového testu mal preveriť potvrdzujúcim testom.

