Sociálna poisťovňa už začala rozhodovať o nároku na rodičovský dôchodok. Týka sa to zatiaľ nových žiadateľov o priznanie starobného dôchodku. V najbližších dňoch im tak spolu s rozhodnutím o priznaní dôchodku doručí aj prvé rozhodnutia o rodičovskom dôchodku. Až 19-tisíc seniorov peniaze neuvidí.

„Dnešným dňom Sociálna poisťovňa začína posielať prvé rozhodnutia o pridelení rodičovského dôchodku, to znamená, že do konca tohto týždňa budú mať prví dôchodcovia na účte prvý rodičovský dôchodok," informoval Krajniak.

Krajniak uviedol, že tí dôchodcovia, ktorí rozhodnutie o starobnom dôchodku dostali po 1. marci tohto roka, dostanú vyplatený rodičovský dôchodok ako prví. Dôchodcovia, ktorí mali dôchodok priznaný do 27. februára tohto roka, vzhľadom na to, že ide o veľký počet ľudí, budú mať rodičovský dôchodok vyplatený pravdepodobne do leta tohto roka.

„Chcel by som všetkých starobných dôchodcov, ktorých sa to týka, upozorniť, že toto sú peniaze, ktorú sú navyše, doteraz v našom dôchodkovom systéme neboli. Ide o dávku navyše," dodal Krajniak.

