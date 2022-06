Nová atrakcia láka nadšencov robotických filmových hrdinov z ďalekého okolia, popularita sa šíri aj sociálnymi sieťami. „Ak by ste cestovali na turistiku okolo Trnavy, zastavte sa pozrieť na toto krásne dielo - Optimus Prime v celej svojej kráse a skutočnej veľkosti ako z filmu. Už len čakáte, kedy zoskočí. Nájdete ho smerom z Trnavy na Krupú hneď pri ceste, pohľad naživo naozaj stojí za to,“ odporúča vo facebookovej skupine Turistika na Slovensku Domi.

S unikátnou sochou sa chodia neustále fotiť ľudia z Trnavy aj zo širokého okolia. Aj my sme na mieste stretli dve fanúšičky, mamu s dcérou. „Je to super, páči sa mi to,“ povedala nadšená 15-ročná Evka, ktorá vraj na Transformeroch vyrastala. „Cielene sme sem prišli, aby sme sa s ním odfotili. Počula som, že sú aj ďalší niekde smerom na východ, možno niekedy aj tých pôjdeme pozrieť,“ dodala jej mama Jana (45).

Fotku s Optimom zdieľali na sociálnej sieti desiatky ľudí, medzi nimi aj príslušníci trnavskej polície. „Deceptikoni, traste sa! Mesto máme s PMJ pod kontrolou,“ napísali policajti k príspevku.

Za jeho výrobou stojí Prešovčan Jaromír Sabol. „Toto je už v poradí tretí Transformer, jeden je v Českej republike a ďalší v Humennom. Všimla si nás spoločnosť Easy Check tu z Trnavy a dali si vyrobiť sedemapolmetrového Transformera Optimusa Primea. Váži 3 500 kilogramov,“ povedal nám jeho stvoriteľ. Sabol sa venuje takzvanému „šrotartu“ už päť rokov. „Sochy robíme výlučne z použitých autosúčiastok, ktoré berieme buď od automechanikov, staré použité kusy, alebo chodíme po šrotoviskách a tam ich hľadáme,“ objasnil. Výroba trnavského Optimusa im v dielni trvala viac ako tri mesiace.

Okrem Transformerov vyrábajú zo šrotu aj mnoho ďalších sôch, od malých robotov, motoriek či animovaných postavičiek. „Zatiaľ sme dokázali vytvoriť všetko, na čo sme dostali požiadavku,“ hovorí Jaromír Sabol.

K výrobe postavičiek zo šrotu sa dostal náhodou. „Predtým som nejakých 16 rokov robil so železom, venoval som sa kovovýrobe, robili sme ploty, brány a rôzne veci, ale nejak ma to nenapĺňalo. Hľadal som ešte niečo nové. Jedného dňa sme sťahovali dielňu a všade okolo boli mechanici. Často som za nimi chodil a v tých odpadoch som začal vidieť prvé postavičky,“ opísal. Jeho cesta sa za päť rokov posunula poriadne vpred. „Najprv som začal vyrábať polmetrové sochy a postupne sme začali robiť väčšie a väčšie, dnes vyrábame Iron Mana, ktorého výška bude osem a pol metra. To bude zatiaľ najväčší robot, akého sme robili. Bude stáť tiež tu pri Trnave,“ dodal Sabol.



