"Včera podvečer došlo na ceste od obce Sása do obce Pliešovce – Zaježová k tragickej kolízii osobného auta s dvomi cyklistami," napísali policajti Banskobystrického kraja na sociálnej sieti Facebook a priblížili detaily z nehody. "Podľa doterajších zistení z miesta nehody sa 53-ročný vodič pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke. Po prejdení pravotočivej zákruty čelne narazil do dvoch oproti idúcich cyklistov. Obaja muži, vo veku 35 a 36 rokov žiaľ zraneniam na mieste podľahli," priblížili.

Bezpečnostný analytik Ján Bazovský v tejto súvislosti pripomína, že na cestách máme nezodpovedných vodičov a vodičský preukaz už dnes dostanú aj takí, ktorý nie sú ešte pripravení viesť osobné vozidlo. "V prvom rade treba vodičov prinútiť, aby sa správali zodpovedne a aby sledovali situáciu na ceste. To je však celý komplex opatrení. Mať vodičský preukaz je dnes sociálna povinnosť, či sa musíte dostať do práce, alebo idete na nákupy. Len bohužiaľ, potom to tak aj vyzerá," povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Novela zákona o obiehaní cyklistov nemá podľa Bazovského zmysel

Od 1. marca 2022 platí podľa novely zákona niekoľko zásadných zmien. Najväčšia zmena v zákone predstavuje novinku ohľadom bezpečnosti cyklistov. Dodržiavať postup od cyklistu na ceste bol síce povinný, no v zákone nebol definovaný presne. Povinnosťou vodiča bolo „dbať na zvýšenú opatrnosť a pri predchádzaní zachovať dostatočný odstup“. Po novom je však jasne definované, ako majú vodiči cyklistov obiehať.

Do rýchlosti 50km/h musí vodiť pri predbiehaní cyklistu dodržiavať odstup jeden meter, pri rýchlosti nad 50km/h, čiže mimo obcí a miest, je minimálna hranica od cyklistu 1,5 metra. Podľa Bazovského to však problémy na cestách nevyrieši. "Prijal sa zákon, ale nezmyselný. Toto nie je príčina tragických dopravných nehôd. Najčastejšou príčinou je to, že sa vodič nevenuje poriadne riadeniu a nesleduje situáciu v premávke," myslí si Bazovský, podľa ktorého je tragická nehoda cyklistov jasným dôkazom toho, že sa treba zamerať na iné, dôležitejšie veci, ako povinný rozostup. "Na cesty sa dostávajú vodiči, ktorí tam nemajú čo robiť. Buď neovládajú alebo nedokážu používať svoje vozidlo. Vodičov treba v autoškolách naučiť správny spôsob jazdy, aké rýchlosti zvládať v zákrutách, akú mám brzdnú dráhu či podmienky pri obchádzaní vozidla," vysvetľuje analytik.

