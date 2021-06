Každý deň pribúdajú nové hlásenia o výskyte medveďa blízko ľudských obydlí. Medvede vidieť aj v nížinách. Čo to spôsobilo?

- Príčin môže byť niekoľko. Niekedy ide o pokračujúcu výstavbu až po hranicu lesa, kde sa v minulosti nachádzali miesta, ktoré medvede využívali na presuny, na hľadanie potravy a podobne. V posledných rokoch sledujeme aj aktivitu medvedíc, ktoré počas medvedej ruje vodia svoje mláďatá mimo dosahu veľkých samcov. Prioritne sa pohybujú v území, kde majú pokoj a potravu, o stretnutia s ľuďmi majú asi taký záujem ako väčšina našej populácie o stretnutie s nimi.

Môžu za to ľudia? Akú chybu robíme najčastejšie?

- Čiastočne za zmenu správania medveďov oproti minulosti môžeme sami. V minulosti sa okolo vysokých pohorí – Tatry, Nízke Tatry, Veľká a Malá Fatra a jadrových území pestovali len okopaniny alebo obilie. Dnes sú tu polia osiate prevažne vysoko energetickými plodinami, ako sú kukurica a repka. Rovnako veľké územie vďaka okolitým poliam dokáže uživiť viac medveďov, tie nesúperia o priestor, medvedice dokážu vyvádzať viac mláďat, pretože ich tukové zásoby sú väčšie.

Aj prikrmovanie a vnadenie zveri praktizované v poľovných revíroch, kde je možné celoročne nájsť pečivo, rôzne druhy ovocia a zeleniny, kukuricu a ďalšie druhy potravy, na ktorú si zvieratá postupne privykali, spôsobili zmeny v správaní a vzájomné tolerovanie zvierat na menšom území. Spektrum voľnočasových aktivít stúpa, ako aj čas, ktorý ľudia trávia v lese, ťažba dreva vo vysokých pohoriach v prirodzenom areáli tiež zmenila charakter mnohých porastov, niekedy celých častí pohorí.

Veľkým problémom sú aj nezabezpečené odpadky v blízkosti lesa, či už v turistických centrách, alebo v obciach. Medveď je zviera veľmi múdre a rýchlo sa naučí využívať zdroje potravy, ktoré má v dosahu a dobre si ich pamätá. Ak sa na odpadky či na kukuricu naučí chodiť mladý, tento zvyk si zachová i v neskoršom veku. Ak sa to naučí medvedica, odovzdáva svoje skúsenosti aj mláďatám.

Sú medvede na Slovensku premnožené?

- V prírode to funguje tak, že veľkosť populácie akéhokoľvek druhu stúpa, pokiaľ mu to zdroje v území dovoľujú. My tie zdroje zvyšujeme, nosíme im potravu do lesa, pestujeme im ju na poliach a ony reagujú tak, že nemusia súperiť o zdroje, tolerujú sa v území, kde kedysi zápasili o priestor a potravu. Dnes nie je výnimočné nájsť fotky viacerých medveďov, ktoré sa hostia na krmisku pre zver či na zvyškoch po poliach. Prostredie, ktoré ovplyvňujeme, im to umožňuje a ony to využívajú. Premnoženie nastáva, keď veľkosť populácie presiahne vhodné či dostupné zdroje a priestor a to sa nestalo.

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane: Keď medveďa stretnete, NEUTEKAJTE, prihovorte sa mu! »