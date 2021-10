Počas prvej a druhej vlny pandémie boli v ohrození predovšetkým pracovné miesta v Bratislave, Košiciach, Žiline a Banskej Bystrici – teda v regiónoch, v ktorých prevládajú odvetvia, ktoré ťahali za „kratší koniec“, teda najmä gastro, hotelierstvo a cestovný ruch. V súčasnosti sa štruktúra nezamestnanosti mení. Voľných pracovných miest výrazne pribúda a viacerí zamestnávatelia združení v Republikovej únii Slovenska (RÚZ) majú problém ich obsadiť kvalifikovanými zamestnancami.

Zamestnávatelia v bratislavskom, banskobystrickom a košickom kraji hlásia akútny nedostatok ítečkárov, najmä programátorov, či vývojárov. „Pracovné portály ponúkajú nespočetné množstvo ponúk z oblasti IT, napriek tomu majú technologické firmy na Slovensku dlhodobo problém s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov - zle nastavený systém vzdelávania produkuje nedostatok kvalifikovaných absolventov, a tí, ktorí môžu, odchádzajú radšej za prácou do zahraničia,“ upozorňuje viceprezident RÚZ a IT Asociácie Slovenska, Mário Lelovský.

Trnavskí zamestnávatelia sa zase sťažujú najmä na nedostatok opravárov, skladníkov, údržbárov a predavačov v obchodných prevádzkach. „Pri predavačoch a skladníkoch opäť platí, že počet pracovných ponúk výrazne prevyšuje počet kandidátov a zamestnávatelia majú v praxi obrovské problémy s obsadzovaním týchto pracovných miest. O tieto pozície je totiž len veľmi nízky záujem a fluktuácia ľudí je, naopak, obrovská. Z nášho pohľadu by v tejto oblasti výrazným spôsobom pomohla zmena a väčšia flexibilita Zákonníka práce,“ priznáva člen prezídia RÚZ a predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič.

Na väčšine Slovenska je rovnako tak problém nájsť kvalifikovaných tlačiarov, knihárov a ďalších pracovníkov z oblasti polygrafie – pričom aj v tomto smere je za tým podľa zamestnávateľov predovšetkým výrazný problém s nedostatkom absolventov príslušných študijných odborov. Nedostatkoví sú aj vinohradníci, chovatelia hospodárskych zvierat, ovocinári, zeleninári či lesníci. Málo je aj elektrotechnikov, strojárov či špecialistov na kybernetickú bezpečnosť. „Chýbajú najmä špecialisti na priemyselnú bezpečnosť a špeciálne oblasti energetiky ako je napr. jadrová energetika, osobitnou skupinou sú pozície špecialistov na vyraďovanie jadrových zariadení – ide síce o oblasť, ktorá sa prakticky síce ešte len rozvíja, no slovenské školstvo na tento dopyt nereagujú, hoci sa už viac ako dve desaťročia o nutnosti a potrebe týchto expertov hovorí,“ dodáva tajomník RÚZ Martin Hošták.