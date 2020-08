Vedeli ste, že na Slovensku žijú dva druhy švábov, ktoré nenájdete nikde inde na svete? Hmyz je mimoriadne dôležitý, hovorí entomológ Dušan Žitňan zo Slovenskej akadémie vied. Vysvetľuje aj to, ktorý druh je najviac nebezpečný, čo platí na komáre a či pri úhyne včiel hrozí zánik ľudstva.

Tento článok si môžete prečítať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.

V rozhovore s Dušanom Žitňanom sa dočítate: - prečo je dôležité skúmať hmyz - či je teraz viac komárov ako v minulosti a čo na ne platí - že existuje hmyz, ktorý žije len na Slovensku - že s vínnou muškou má človek 50 % rovnakej DNA - čo zistili o ľuďoch vďaka výskumom na muškách - či pri úhyne včiel zanikne aj ľudstvo - prečo Aziati uctievajú priadku morušovú - ktorý druh je u nás najviac nebezpečný - ako klimatické zmeny vplývajú na hmyz

Prečo je dôležité skúmať hmyz?

- Hmyzu je veľmi veľa a zastáva absolútne nezastupiteľnú úlohu v prírode, ale je veľmi užitočný aj pre človeka. Niektoré druhy síce prenášajú rôzne choroby a škodia na úrode aj v lesníctve, ale väčšina hmyzu je mimoriadne užitočná. Nielen tým, že opeľujú kvety, ale aj rozkladajú organickú hmotu (opadané listy, odumreté stromy v lese), takže vytvárajú novú vrstvu pôdy.

Aj taký komár?

- Komár je užitočný preto, lebo slúži ako potrava pre množstvo ďalších živočíchov ako sú ryby alebo vtáky. Je však aj prenášačom rôznych patogénov, ktoré spôsobujú nebezpečné choroby u človeka, preto je veľmi významným aj z medicínskeho a epidemiologického hľadiska.

Aj tento rok sú premnožené, skúšali aj postreky a nezabrali. Čo na nich zaberá?

- Keď som bol dieťa, tak sme si museli zvyknúť. Keď napršalo, bolo ich vždy dosť a ľudia to tak neprežívali. Teraz pribúda alergií, čo je možno dôsledkom toho, že žijeme v sterilnom prostredí a dýchame znečistené ovzdušie. Ľudia sú aj vďaka internetu viac informovaní a sú viac vystrašenejší. V prípade kalamity je treba používať účinné prostriedky na komáre, ale šetrné k životnému prostrediu.

Ako to teda urobiť?

- Relatívne šetrný spôsob je použitie Bacillus thuringiensis. Táto baktéria ničí tráviaci systém larvy komárov, ktoré potom uhynú. Dôležité je aplikovať tieto baktérie v správny čas a na správnych miestach. Larvy komárov sa vyvíjajú v mlákach a stojatých vodách ale v mestách stačia nádoby alebo pneumatiky napustené dažďovou vodou. Po dlhodobých dažďoch je takýchto zdrojov pomerne veľa, tak vôbec nie je jednoduché vyhubiť väčšinu komárov.

Existuje hmyz, ktorý žije len na Slovensku?

- Určite. Máme endemity, teda druhy, ktoré žijú len v niektorých oblastiach Slovenska. Napríklad v Slovenskom krase a na Muránskej planine žijú dva druhy švábov, ktoré nenájdete nikde inde na svete.

Má hmyz niečo spoločné s človekom?

- Môžem uviesť prípad vínnej mušky s vedeckým menom Drosophila melanogaster. Je to jeden z najvýznamnejších pokusných druhov, ktorý sa študuje na mnohých univerzitách po celom svete. Zhruba polovica génov tejto mušky je podobná človeku a často majú aj podobnú funkciu. Aj na našom pracovisku používame túto mušku ako jeden z modelových pokusných druhov. Pri pokusoch na rôznych druhoch hmyzu môžeme zistiť veľmi veľa zaujímavých vecí, ktoré sa potom dajú použiť aj pre človeka. Takže štúdium hmyzu je veľmi dôležité nielen kvôli škodcom v poľnohospodárstve či lesníctve.

Napríklad čo?

- Biologické hodiny sú regulované množstvom génov, ktoré objavili u mušky. Keď úlohu týchto génov opísali u mušky zistilo sa, že podobné gény riadia biologické hodiny aj u človeka a iných živočíchov. Napríklad keď cestujeme do vzdialenejších krajín, tak prvé dva-tri dni sme ospalí cez deň, lebo je tam časový posun, kým sa to v našej hlave neurovná. Pomerne veľa génov príhodne nazvané napr. clock alebo timeless regulujú to, kedy sme ospalí a kedy sme bdelí. Za objasnenie funkcie týchto génov dostali vedci Nobelovu cenu.

Je až neuveriteľné, že 50 percent génov máme podobných, keď si vezmeme, aká je tá muška malá...

- Genetický kód je len reťazec zložený zo štyroch písmen. Ide o kombináciu troch písmen z tých štyroch, ktoré riadi vývin všetkých živých organizmov od baktérií, cez rastliny, zvieratá až po ľudí. Obrovská variabilita v dĺžke a kombinácii tohto genetického kódu poskytuje možnosť vytvoriť tak nesmierne rozmanité organizmy.

Dá sa povedať, ktorý hmyz je najužitočnejší?

- Veľmi ťažko. Najčastejšie sa považuje za veľmi užitočný hmyz včela, pretože opeľuje kvety rastlín a produkuje med. No je množstvo iných druhov včiel, ktoré sú zrejme pre opeľovanie rastlín ešte dôležitejšie. Navyše opeľujú aj dospelé muchy, motýle, chrobáky a iné skupiny hmyzu, ktoré ako larvy rozkladajú odumreté časti uhynutých rastlín a živočíchov, takže sú veľmi dôležité.

Prežije ľudstvo bez včiel? Čítajte na ďalšej strane >>>