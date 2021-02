Ani 10 týždňov lockdownu či plošný skríning Slovensku veľmi nepomohli. V nemocniciach kulminuje 4-tisíc chorých a umiera 30 percent z nich. Podľa analytikov nám ale svitá na lepšie časy. „Najhoršie máme dnes za sebou - práve to prežívame a o veľa horšie to asi nebude. Najlepšie by bolo, aby ste PCR testovali, trasovali a v ohniskách dozerali na aký-taký poriadok,“ odkazujú vláde odborníci z Dáta bez pátosu na sociálnej sieti.

Lockdown podľa nich nezafungoval aj preto, že mnohí ľudia pravidlá obchádzajú. Do práce chodia aj kontakty infikovaných, pretože si nemôžu dovoliť nižší príjem. „Okolie sa proste lekárovi nehlási, na korona.gov.sk sa neregistruje, na PCR test do 8 dní nejde, ale vzhľadom na potrebu financovať domácnosť, deti, leasingy, splátky a účtenky sa chodí do roboty a berie sa 100 % veľakrát mizernej mzdy,“ zhodnotili.

Na čierno fungujú aj niektoré kaderníctva, krčmy, dokonca tiež vydávanie negatívnych certifikátov na antigénové testovanie. „Takto to fungovať nebude, ľudia izolovaní nezostanú a preto napriek potencionálnej infekčnosti chodia medzi ostatných a výsledok vidíme na denných dátach,“ priblížili analytici. Okrem detí tak väčšina populácie doma nesedí.

Keďže antigénové testy sú nepresné, podľa analytikov nám denne pribúda viac nových prípadov ako uvádzajú hlásenia, niečo medzi 5 až 10-tisíc. „Toto číslo dá za mesiac asi 250-tisíc infikovaných a oproti tým 250-tisícom sedí aj smrtnosť vírusu pri 3000 úmrtiach mesačne,“ vypočítali.

Výbornou správou podľa nich je, že napriek vysokým a dramatickým hodnotám je toto číslo relatívne stabilné. Nemáme problémy ako naši susedia či iné krajiny, ktoré hnusobe zlomili krk, dostali sa na nízke čísla a v posledných dňoch pozerajú na hrozne vyzerajúci rast.

Zachrániť nás môže len očkovanie. „Napriek tempu očkovania je možné predpokladať, že okolo Veľkej noci by sme mohli mať väčšinu populácie nad 70 rokov zaočkovanú aspoň prvou dávkou. Je to 620-tisíc ľudí,“ veria analytici. Z nich už približne 120-tisíc očkovaných je a tak bude potrebných asi pol milióna dávok vakcín. „To sa prejaví aj na klesajúcich počtoch pacientov. Nemocnice by následne od mája mali mať polovicu hospitalizovaných (do 2000), nižšiu úmrtnosť (asi 12% namiesto 30%) a aj kratšiu dobu hospitalizácie,“ doplnili.

Úmrtnosť nám však v najbližších dvoch mesiacoch ešte poskočí. Ku koncu apríla analytici odhadujú 15-tisíc úmrtí „na“ a „s“ covidom od začiatku pandémie.