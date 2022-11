Nárast prípadov takzvanej legionárskej choroby už zaznamenali hygienici aj na Slovensku. „Na území Slovenskej republiky bol dlhodobo hlásený nízky výskyt LCH, avšak so stúpajúcim trendom. V roku 2018 bolo potvrdených 54 pacientov s LCH, v roku 2019 to bolo 87 pacientov a v roku 2020 bolo potvrdených 104 pacientov s LCH. V priebehu roka 2021 bolo hlásených 148 ochorení,“ povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ hlavný hygienik Ján Mikas. Upozornil tiež, že v umelom prostredí sa môžu tieto baktérie rozmnožovať hlavne pri nesprávnej údržbe vodovodných rozvodných systémov, a teda môžu predstavovať zdravotný problém.

Dnes je popísaných približne 61 rôznych druhov baktérií rodu Legionella, pričom 26 z nich dokáže infikovať aj ľudí. „Najrizikovejšia je Legionella pneumophila, ktorá predstavuje zdravotné riziko najmä u starších osôb a osôb s oslabenou imunitou, u ktorých môže vyvolať ochorenie nazývané legionelóza,“ vysvetľuje hlavný hygienik. Úmrtnosť na chorobu je 5 až 15 percent. Ak sa však nelieči antibiotikami, zabiť môže až 40 percent nakazených.

Baktérie sa podľa Mikasa množia pri teplote vody medzi 25 až 45 stupňov Celzia. Ak teda bývate v dome alebo v byte a váš bojler ohrieva vodu pri vyššej teplote, ako 50 stupňov, môžete byť bez obáv. Ak ste sa však rozhodli šetriť a teplotu ste znížili, mali by ste sa mať na pozore. Medzi prvé príznaky ochorenia patrí horúčka, kašeľ, dýchacie ťažkosti a slabosť. Podobné symptómy sú aj pri ochorení na Covid-19 alebo pri zápale pľúc. Podľa Mikasa rozlišujeme dve formy ochorenia. „Závažnejšiu Legionársku chorobu (LCH) a menej závažnú Pontiacku horúčku. Symptómy LCH sú podobné ako pri ťažkom ochorení pľúc,“ vysvetľuje.

