Mesto Trenčín malo v minulosti prívlastok Mesto módy. Odevné fabriky ako niekdajšia Odeva, neskôr Ozeta, či Merina zamestnávali tisícky ľudí. Obe však padli a teraz končí doslova posledný mohykán - firma Accord, ktorá v niekdajšej mekke módy, akou bol Trenčín, fungovala dlhých tridsať rokov. Majiteľ firmy Jaroslav Dobrotka vraví, že za koncom stojí viacero vecí. Minimálna mzda skočila opäť hore, navyše sa zvýšili ceny energií.

„Dostali sme sa tým do situácie, že zákazníci by od nás brali menej, potrebovali sme im zvýšiť ceny a oni zas argumentovali, že čakajú niečo lacnejšie. Tým pádom sa zo Slovenska presunuli do lacnejších teritórií ako Portugalsko, Tunis, Rumunsko, Bulharsko a my sme zase v stave, že by sme neboli prežili,“ argumentuje Jaroslav Dobrotka.

Hoci Accord už prepustil posledných sto ľudí, firma sa na svojich zamestnancov nevykašľala. „Podarilo sa nám predať budovu a pozemok, takže ľudia dostali odstupné. Znamená to, že pôjdeme do normálnej likvidácie bez toho, aby sme tým zamestnancom uškodili,“ vysvetlil Jaroslav Dobrotka. Vo firme zostala len posledná hŕstka pracovníkov, odvážajú sa posledné stroje a haly, kedysi plné života, zívajú prázdnotou.

Nad koncom uvažuje aj Doma v Prešove

Aj majiteľ závodu na výrobu majonézy Doma v Prešove zvažuje pre drahé energie jeho zatvorenie. „Výrobu by mali zabezpečiť sesterské spoločnosti skupiny Orkla alebo externí partneri,“ informoval senior konzultant skupiny Orkla Foods Česko a Slovensko Richard Menczer.

Dôvodom je reštrukturalizácia výrobných kapacít spoločnosti, jednej z najstarších nórskych priemyselných konglomerátov. „Cieľom je zaistiť dlhodobú konkurencieschopnosť vo svetle nárastu nákladov,” zdôrazňuje Richard Menczer. Plánovaná zmena podľa neho nebude mať vplyv na vyrábanú značku Doma. „Žiaľ, kombinácia vysokých výrobných nákladov a nízkych marží v prevádzke Doma Prešov znamená stratovosť. Reštrukturalizácia je preto nevyhnutná, aby sme boli konkurencieschopní a mohli investovať do ďalšieho rozvoja našej spoločnosti,“ vysvetľuje riaditeľ dodávateľského reťazca spoločnosti Petr Novák.

Článok pokračuje na druhej strane >>>