Na jednej strane pribúda detí, ktorých rodičia odmietajú očkovanie, na strane druhej je problém s vakcínami, ale sú to aj klimatické zmeny, ktoré prispievajú k návratu nebezpečných, často už vyhubených chorôb.



V lekárňach chýbajú napríklad vakcíny proti hepatitíde A a B. „V prípade dostupnosti týchto vakcín ide o celoeurópsky problém,“ uviedol komunikačný odbor rezortu zdravotníctva. „Na základe informácii od jedného z držiteľov rozhodnutia o registrácii vakcín proti hepatitíde, môžeme konštatovať, že v posledných mesiacoch sa bezprecedentne zvýšil dopyt po nich. Držitelia rozhodnutí momentálne hľadajú možnosti, ako čo najskôr naplniť tento zvýšený dopyt. Podľa ich slov by už mali byť na Slovensku dostupné očkovacie vakcíny proti hepatitíde A,“ uviedlo ministerstvo.

Podobne sú na tom aj očkovacie látky proti tetanu a tetravakcína (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna). „Evidujeme nepravidelné výpadky vakcín proti tetanu. Z dôvodu nedostupnosti vakcíny od jedného výrobcu, ostatní výrobcovia nie sú kontinuálne schopní pokryť požiadavky trhu. Držitelia rozhodnutí momentálne hľadajú možnosti, ako čo najskôr naplniť tento zvýšený dopyt. Čo sa týka spomínaných tetravalentných vakcín, situácia je rovnaká,“ píše sa v stanovisku rezortu zdravotníctva.



Nedostupnosť viacerých vakcín proti hepatitíde eviduje aj Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární, pre TASR to potvrdil jej hovorca Peter Sedláček. V obmedzenom množstve sú pre výpadok jedného z výrobcov podľa neho aj vakcíny proti tetanu. Chýba tiež jedna z vakcín, ktorou sa očkuje proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne. Dostupná však je iná alternatíva. Príčiny výpadku jednotlivých vakcín sú podľa asociácie rôzne. "Môže ísť o výpadok vo výrobe, problém v distribúcii, prípadne oneskorenie dodávok zo strany dodávateľov," dodal Sedláček.



Blíži sa aj sezóna chrípky, pribúda pacientov s covidom. V tomto smere ale nie je problém. „Vakcíny proti covidu sú dostupné. Záujemcovia o očkovanie sa môžu registrovať prostredníctvom stránky: https://korona.gov.sk/. Podľa vyjadrenia zástupcu držiteľa o registrácii jednej z vakcín proti chrípke, vakcína bude dostupná v lekárňach pravdepodobne koncom týchto týždňa, ostatné v prvej polovici októbra,“ dodal mediálny odbor ministerstva.

Aj napriek očkovaniu a zavádzaniu účinných liekov ale rozvinuté krajiny v 21. storočí hlásia problém. Na scénu sa vrátili syfilis, osýpky, dna, lepra aj malária.



O viac ako polovicu vzrástol u nás počet chorých na syfilis. „V roku 2022 bolo nahlásených 443 prípadov syfilisu. Oproti roku 2021 (294 prípadov) vzrástol počet prípadov o 50,7 %. Pokiaľ ide o pohlavie, je evidentná prevaha infikovaných mužov (73 %),“ priblížila štatistiku hovorkyňa centra Veronika Daničová.



Avšak nie je to len Slovensko, ktoré sa borí s týmto problémom. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie WHO bolo v roku 2020 celosvetovo zaregistrovaných 7,1 milióna nových prípadov syfilisu. Vysoké prírastky chorých hlási Británia, ale aj Portugalsko, Kanada či Austrália. Experti to vysvetľujú predovšetkým stále väčšou záľubou v cestovaní a sexuálnou turistikou.



V Poľsku vyčíňa baktéria rodu Legionella, ktorá sa bežne vyskytuje aj v našich potrubiach. Väčšinou ale nejde o množstvo, ktoré môže ohroziť zdravie. A to dokonca ani v prípade, keď už sa vo vode baktérie premnožili a dôjde k požitiu kontaminovanej vody. Nebezpečná legionárska choroba je vyvolaná až vdýchnutím legionell. V boji s nimi je dôležitá prevencia. Ak máte bojler, najjednoduchším spôsobom, ako zabrániť množeniu legionelly je nastavenie automatického prehriatia bojlera. Teploty presahujúce 80 °C už sú pre baktériu smrteľné.



Osýpky sú jednou z najnákazlivejších ľudských chorôb, na ktorú do vynájdenia vakcíny zomierali milióny ľudí. To sa však zmenilo, keď John Franklin Enders vyvinul vakcínu. Ale keďže je táto choroba naozaj nákazlivá, musí byť imunita na úrovni 95 percent, aby sa nákaza nešírila. Ľudia v súčasnosti tieto hodnoty nedosahujú a výsledkom sú ohniská v celej Európe. „Od začiatku roka 2023 evidujeme šesť prípadov osýpok. Situácia je nateraz pomerne priaznivá – treba ale udržiavať celonárodnú zaočkovanosť nad 95 %,“ hovorí Zuzana Grochalová z Odboru pripravenosti na biologické hrozby a pandémie Úradu verejného zdravotníctva SR. ,,Možný je však vznik epidémií v prípade importu osýpok do nezaočkovanej komunity. Podľa najaktuálnejšieho reportu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) aktivita osýpok v prípade krajín únie zostáva nízka,“ uviedla.



Slovensku sa nevyhýba ani svrab. „Ochorenie je rozšírené po celom svete. Postihuje všetky vrstvy obyvateľstva. Vyskytuje sa u detí aj dospelých. Ochorenie sa prenáša z človeka na človeka a môžete sa ním infikovať kdekoľvek," priblížila vedúca odboru surveillance infekčných ochorení úradu verejného zdravotníctva Júlia Adamčíková. Nakazeniu možno podľa nej predchádzať vyhýbaním sa tesnému kontaktu s neznámymi, používaním cudzej posteľnej bielizne a uterákov.