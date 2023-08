Do začiatku školského roka zostáva už len 5 pracovných dní a viaceré školy ešte stále nevedia, ako zabezpečia vyučovanie niektorých predmetov. Najviac učiteľov chýba na západnom Slovensku. Problémom sú nízke platy, ale aj vysoký vek, pričom prognózy na budúce roky neveštia nič dobré. Ako chce ministerstvo problém vyriešiť a v ktorých mestách je situácia najkritickejšia?

Dopyt po učiteľoch rastie, na veľké množstvo ponúk však chodí veľmi málo reakcií. Pred začiatkom školského roka je na portáli Edujobs.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia.sk, 1 254 aktívnych pracovných ponúk pre pedagogických zamestnancov. V prípade inzerátov na pozície pedagógov na základných školách je teraz priemerný počet reakcií tri, v prípade stredných škôl päť. Školy hľadajú najčastejšie posily na druhý stupeň základných škôl a na stredné školy. Až 46 percent z nich je z Bratislavského kraja, 11 percent z Trnavského a 10 percent z Banskobystrického kraja.

Najviac pracovných ponúk bolo tesne pred začiatkom letných prázdnin v júni – konkrétne 1 227, v júli bolo na Edujobs.sk 925 ponúk a v auguste zatiaľ 570 (údaj k 18. 8.).

Aktuálne najväčší dopyt je po učiteľoch a učiteľkách matematiky, anglického jazyka, chýbajú aj slovenčinári a slovenčinárky. Potvrdzuje to aj Erika Drgoňová, riaditeľka ZŠ Ostredková v bratislavskej mestskej časti Ružinov. „Počas leta som mala mimoriadne komplikovanú úlohu – zohnať nových učiteľov pre pribúdajúce počty žiakov a tried v našej škole. Problém bol získať najmä kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa, matematiky, chémie, fyziky,“ povedala nášmu denníku. Našťastie, učiteľov sa jej nakoniec podarilo zohnať. „S radosťou konštatujem, že mi nastúpili všetci učitelia a mala by som školský rok otvoriť s kvalitným tímom. Na portáli Edujobs však naďalej evidujem mnohé školy, ktoré hľadajú učiteľov 1.stupňa, matematiky či fyziky,“ uviedla.

