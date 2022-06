Ďalšia vlna koronavírusu je už na obzore, prízvukuje aj hlavný hygienik Ján Mikas! „Za jún evidujeme mierne zvýšené počty pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19, nejde však o rapídny nárast. Vírus SARS-CoV-2 v našej populácii naďalej cirkuluje a neustále sa vyvíja, riziká objavenia sa nových variantov preto zostávajú reálne,“ informuje Ján Mikas.

Aj keď sme ďalšiu vlnu koronavírusu čakali až na jeseň, podľa Mikasa sa situácia rýchlo mení. „Najvyšší nárast prípadov očakávame už koncom leta a v jesenných mesiacoch, v súvislosti s návratom dovolenkárov a nástupom chladnejších mesiacov,“ zdôraznil, pričom potvrdil, že Úrad verejného zdravotníctva situáciu dôkladne sleduje. To, že nová vlna udrie čoskoro, si myslí aj matematik Richard Kollár.

„Nehovorím to rád, ale už to vyzerá dosť jasne na to, že nás čoskoro čaká ďalšia covidová vlna, zrejme podobná tej poslednej omikronovej, avšak tentoraz počas leta a nastupujúcej jesene. Bude teplo, ale ani to šíreniu infekcie nedokáže efektívne zabrániť,” vysvetľuje. Vážnejšie priebehy budú podľa neho čoraz zriedkavejšie, ale stále ich bude pomerne dosť, najmä medzi najstaršími a nezaočkovanými.

Najväčším strašiakom pre Slovákov sú nové subvarianty omikronu BA.4 a BA.5. Na Slovensku cirkulujú v populácii v nasledujúcom zastúpení: za mesiac jún doteraz tvoril subvariant BA.4 spolu 6,5 percenta a subvariant BA.5 tvoril 19,6 percenta zo všetkých osekvenovaných pozitívnych vzoriek.

