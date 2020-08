V Európe sa čoraz častejšie skloňuje druhá vlna, vo všetkých krajinách pribúda množstvo prípadov. Hlavný hygienik Ján Mikas vydal upozornenie necestovať do najviac postihnutých oblastí v Španielsku a Chorvátsku. Kým naša vláda sa koronasituáciou oháňala od marca do júna veľmi aktívne, teraz je okolo celej pandémie akosi ticho.

Vedec, ktorý sa podieľal na vývoji a validácii prvého certifikovaného slovenského testu na SARS-CoV-2, upozorňuje, že napríklad susedné Česko sa už živo pripravuje na príchod druhej vlny.

„Na moje neuverenie každý večer rozoberajú COVID-19, prípravu na druhú vlnu, chytrú karanténu, testovanie a zvýšenie kapacity na 25-tisíc testov denne, nové odberové miesta, navýšenie zdravotníckeho personálu, novú diferenciálnu diagnostiku chrípky a COVID-19, atď. Hlavný dôvod, robia to preto, aby nemuseli škrtiť ekonomiku, lebo by to už bolo neúnosné...“ napísal Pavol Čekan na sociálnej sieti.

Podľa vedca nás druhá vlna s týmto ľahostajným prístupom môže poriadne dobehnúť a nastane tu panika. „Vraj tie naše PCR testy na Slovensku dochádzajú. Ale žiadnu objednávku SR neregistrujem. A to máme ešte lepšiu, presnejšiu a citlivejšiu verziu. Dokonca už validujeme aj testy na chrípku. Žiadna objednávka = žiadna príprava na ďalšiu možnú vlnu. Zase to bude panika ako v marci. To už je fakt na porazenie!“ povedal Čekan.

Šéf nášho jediného domáceho výrobcu ihiel a striekačiek Chirana T. Injecta zo Starej Turej zas tvrdí, že sa dostatočne nepripravujeme na očkovanie. Minister zdravotníctva Marek Krajčí už síce avizoval, že Slovensko má v pláne nakúpiť 3 milióny vakcín. No podľa odborníka ich nebudeme mať čím očkovať.

„Svet sa predzásobuje na očkovanie a nás mrzí, že naša vláda nás doteraz so záujmom o ihly a striekačky neoslovila. Sami sme kontaktovali tak naše ministerstvo zdravotníctva, ako aj Správu štátnych hmotných rezerv, no zatiaľ nás s ničím v tomto smere neoslovili,“ povedal Teodor Lysák pre Denník E.

