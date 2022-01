Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek sa dotkne takmer každého z nás. Stláčaniu obalov a vyhadzovaniu do koša odzvonilo. Od 1. januára musí mať každá prevádzka s rozlohou nad 300 metrov štvorcových buď tzv. zálohomat na pet fľaše a plechovky, podobný ako už dnes poznáme pri sklených fľašiach, menšie obchody môžu obaly zbierať ručne. Ministerstvo životného prostredia verí, že sa pomocou zálohovania podarí vyzbierať až 90% všetkých PET fliaš a plechoviek, ktoré tak neskončia pohodené v lesoch, ale zrecyklujú sa na ďalšie výrobky.

Pre efektívne využitie zálohovania si prečítajte nečastejšie otázky a odpovede, ktoré vám objasnia celý proces od kúpy nápoja až po recykláciu.

1. Ako spoznám zálohovaný obal?

Pri nákupe produktov si treba všímať grafický symbol (Z) umiestnený v blízkosti čiarového (EAN) kódu a text “ZÁLOHOVANÉ”.

2. Aká je výška zálohu a prečo?

Výška zálohu je 15 eurocentov rovnako pre plastové fľaše aj plechovky. Neznamená to, že nápoje zdražejú. Táto suma je iba za „prenájom“ obalu a po vrátení plechovky, či plastovej fľaše, ju dostane späť. Výška zálohu je určená tak, aby príliš nezaťažila vašu peňaženku a zároveň bola dostatočne motivujúca.

3. Platím záloh od 1.januára hneď za všetky plastové fľaše a plechovky?

Od 1. januára je nutné si na plastových fľašiach a plechovkách všímať symbol Z. Iba jednorazové nápojové obaly s takýmto označením sa zálohujú a po vrátení na odberné miesto za nich dostanete 15 eurocentov. Môže sa stať, že aj dnes ešte narazíte na fľašu bez označenia „Z“, a to preto, že výrobcovia môžu ešte do konca januára vyrábať staré fľaše, obchody ich môžu predávať až do konca júna, aby stihli predať zásoby. Tieto obaly automat odmietne. Je potrebné ich vyhodiť do žltej nádoby na triedený zber tak ako doteraz. Tam patria aj plastové obaly z iných ako nápojových obalov, napríklad plastové obaly z potravín alebo drogérie.

4. Kde môžem obaly vrátiť?

Obaly môžete vrátiť už a viac ako 2000 miestach po celom Slovensku. Zálohované obaly môžete vrátiť na ktoromkoľvek označenom odbernom mieste, bez ohľadu na to, kde ste zálohovaný nápoj kúpili. Obchody odoberajú zálohované obaly cez zálohomaty a v menšej predajni pomocou ručného skenera napr. pri pokladni.

5. Budú sa dať zálohované obaly vrátiť aj na vidieku alebo len vo veľkých mestách?

Do zálohového systému sú ako odberné miesta zaregistrované aj malé predajne na vidieku, takže plastové fľaše a plechovky bude možné postupne v spolupráci s obchodníkmi, ktorí tak vychádzajú v ústrety pohodlnému zálohovaniu, dostupne vrátiť po celom Slovensku.