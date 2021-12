Hlavná vlna sneženia sa očakáva vo štvrtok. Zrážky nad naše územie už o niekoľko hodín prinesie prehlbujúca sa tlaková níž nad oblasťou Jadranského mora. V kombinácii s mrazivým počasím spôsobí silné sneženie. V Bratislave môže napadnúť aj štvrť metra snehu. „Sneženie, ktoré mieri na naše územie, bude s najväčšou pravdepodobnosťou výdatnejšie ako sa pôvodne očakávalo. Problémy môže spôsobiť predovšetkým v západnej polovici krajiny, kde by mohlo napadnúť aj viac ako 20 cm čerstvého snehu,“ konštatuje portál iMeteo.sk.

Kým na západnom Slovensku bude snežiť, na východe krajiny by malo podľa predpovedí pršať, resp. padať mrznúci dážď. „Prvé sneženie sa očakáva už v druhej polovici nasledujúcej noci. Do rána sa rozsneží na celom západnom Slovensku, počas dopoludnia už aj na strednom Slovensku. Do zajtrajšieho poludnia by už západné Slovensko mohlo byť pod vrstvou čerstvého snehu do výšky 3 cm. Zaujímavejšie to však začne byť až popoludní, kedy sneženie začne gradovať. V celej západnej polovici bude zajtra popoludní a večer výdatne snežiť, pričom sneženie bude dosahovať intenzitu 2 až 2,5 cm za hodinu,“ dodáva portál iMeteo.sk.

Zrážky začnú ustávať v piatok ráno. To sa už ľudia vo viacerých oblastiach Slovenska zobudia do zasneženého rána a teda hrozia výrazné dopravné komplikácie. Najviac snehu možno očakávať na východe Podunajskej nížiny, v oblasti Považia, Ponitria a stredného Pohronia, kde by mohlo napadnúť až do 25 cm snehu. V okolí Tribeču, Štiavnických vrchov a Vtáčnika by mohlo napadnúť až 30 cm snehu.

