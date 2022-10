Je to žiaľ tak, prichádza ďalšia pandemická vlna. Týmito slovami začal svoj status matematik Richard Kollár. V príspevku ďalej prezradil, v čom bude nová vlna iná ako tie predošlé a tiež to, prečo v nej budú najviac chránení tí, ktorí doposiaľ prevenciu zanedbávali.

Nová pandemická vlna je podľa matematika iná ako tie predošlé. "Táto nie je špecifická jedným dominujúcim variantom, ale prichádza mix rôznych potomkov omikronu, hľadajúcich divokou evolúciou slabiny našich imúnnych systémov. Tie sú už pomerne dobre natrénované z minulých predchádzajúcich infekcií či očkovaní, avšak vírus si stále hľadá cestičky okolo," napísal Kollár.

Situácia sa u nás zhoršuje zo dňa na deň. "Počet infikovaných pomerne prudko rastie, aj keď v krajinách ako Slovensko to nedokážeme vďaka obmedzenému testovaniu sledovať presnejšie v dátach. Vlna je však už teraz silná (a stále rýchlo rastie) v Rakúsku či v Nemecku. Z hľadiska počtu hospitalizovaných s covidom v Rakúsku (aj na Slovensku) je to už štvrtá najväčšia vlna tejto pandémie a je dosť pravdepodobné, že bude v Rakúsku dokonca druhá najvyššia po alfa vlne na jeseň 2020," uviedol matematik.

Je pravdepodobné, že dnes, počas minulých týždňov a najmä v najbližších týždňoch si (znovu) infekciou prejdú u nás cca desiatky percent našej populácie. "Priebeh ochorenia je však poväčšine vďaka doteraz vybudovanej imunite mierny," napísal Kollár.

Opatrenia nebudú

Reštrikcií či lockdownov sa preto podľa neho nemusíme obávať. "Opatrenia nebudú, to si dovoľujem tipnúť pomerne s veľkou istotou. Môže sa obnoviť povinnosť nosiť respirátory napríklad v MHD, ale väčšie obmedzenia si momentálne neviem predstaviť. Nie je preto nevyhnutné mať väčšie obavy o to, ako vás opatrenia zasiahnu. To, samozrejme, znamená, že zdravotne bude znovu dosť ohrozená riziková skupina nad 60 - 70 rokov či s chronickým ochorením, ktoré môže covid zhoršiť," upozornil.

Nové vakcíny

Očkovanie je na Slovensku v dnešných dňoch možné aj novými vakcínami, ktoré sú už aktualizované na omikron. "Určite odporúčam rýchlo sa preočkovať, ak ste v ohrozenej skupine. Na druhej strane, pre mladších ľudí do 30 rokov nie je možné vylúčiť, že benefit z očkovania nie je už zásadný, sú o tom vedecké polemiky," informoval Kollár.

Tak ako v posledných vlnách, očkovanie vám pomôže najmä vyhnúť sa ťažšiemu priebehu, samotnej infekcii zabrániť úplne nedokáže, aj keď znižuje výrazne šancu aj tam (pri doteraz pozorovaných variantoch). "Vakcíny, ktoré sa aplikujú priamo do nosa a dokázali by zabrániť aj prenosu infekcie, sú už na ceste a možno budú čoskoro k dispozícii, žiadna však v Európe ešte nie je schválená. Na to si musíme ešte počkať, to bude zrejme zásadný game changer," dodal.

