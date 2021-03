Dlhotrvajúce hádky v koalícii nikomu neprospievajú. Pandémia má už vyše 8-tisíc obetí a už mesiace nedáva dýchať zdravotníkom v nemocniciach. V situácii, keď by vláda mala stabilne riadiť krajinu, zažívame pravý opak. Tretina ľudí žije na hranici biedy alebo od výplaty k výplate. Navyše sa v piatok 19. marca končí núdzový stav a je otázne, či ho bude mať kto predĺžiť. Ak by sa tak nestalo, môže to znamenať kolaps nemocníc.

Na núdzový stav je totiž naviazaný napríklad zákaz vychádzania, uvoľnilo by sa cestovanie, znemožnilo by to ovplyvňovať chod nemocníc či obstarávať potrebný zdravotnícky materiál. Automaticky by sa zvýšila mobilita a znamenalo by to v čase výskytu nebezpečných mutácií aj viac nakazených. Namiesto riešenia pálčivých otázok však denne sledujeme tlačové besedy politikov, ktorí sa snažia urovnať koaličnú krízu.

Predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico upozornil na to, že krajinu nemá kto riadiť. „Štát je v ústavnej situácii núdzového stavu, ale aj krajina je v totálnom krízovom politickom rozpoložení a nikto v tejto krajine v ťažkej situácii nevládne,“ uviedol.

Poukázal na to, že politický rozkol ohrozuje nielen manažment pandémie, ale i samotné riadenie krajiny, po zadržaní doterajšieho šéfa SIS navyše hrozia i bezpečnostné riziká. Upozornil, že predlžovanie politickej agónie znamená aj ďalšie počty obetí pandémie.

Ústavný právnik vysvetľuje, že zákony myslia aj na situácie, keď sú ministerstvá bez svojich šéfov či keď nemáme riaditeľa Slovenskej informačnej služby. „U všetkých funkcionárov a ústavných činiteľov je zabezpečené určité zastupovanie. Napríklad ministerstvom zdravotníctva bol poverený minister financií Eduard Heger,“ hovorí ústavný právnik Eduard Bárány. Zatiaľ nie je jasné, kedy bude vymenovaný nový minister zdravotníctva.

„Pokiaľ ide o pána Milana Krajniaka, v momente, keď podáva demisiu, prezident poveruje niektorého iného člena vlády vedením príslušného rezortu. V prípade riaditeľa SIS podľa vnútorného predpisu ho zastupuje niektorý z námestníkov,“ ozrejmil odborník.

Dodáva, že to nie je ideálny stav a problémom je aj stiahnutie sa predsedu vlády do úzadia. „Kedysi, keď niečo podobné urobil Vladimír Mečiar, tak sa hovorilo, že šiel k medveďom,“ povedal Bárány.

Činnosť parlamentu to síce neovplyvní a ak sa Igor Matovič nezúčastní na rokovaní vlády, zastúpi ho niektorý z podpredsedov. Dá sa však takto fungovať dlhodobo? „Možné to je, ale nie prospešné,“ zhodnotil ústavný právnik.

Čítajte na ďalšej strane: Dôsledky už cítia ľudia na svojich peňaženkách >>