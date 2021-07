Nebezpečná delta mutácia sa už šíri po Európe a vyzerá to tak, že sa nevyhneme ďalšiemu očkovaniu. Odborníci Vladimír Krčméry, Peter Sabaka a Pavol Jarčučka vysvetľujú, či bude naozaj potrebná tretia dávka vakcíny a kto každý ju dostane.

Pfizer chce ľuďom pichať TRETIU dávku, Krčméry, Jarčuška a Sabaka jasne: Potrebujeme to?

Spoločnosti Pfizer a BioNTech vo štvrtok oznámili, že požiadajú o povolenie očkovať aj treťou dávkou svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Rozhodli sa tak potom, čo zistili, že hladiny protilátok sa zvýšia päť- až desaťnásobne oproti podaniu len dvoch dávok. Ukazuje to práve prebiehajúca štúdia na pôvodnom variante z Wu-chanu a juhoafrickom beta variante.

Aj na základe týchto zistení spoločnosti očakávajú, že tretia dávka ich vakcíny bude obdobne - ako proti dvom spomenutým variantom - účinná aj v prípade vysoko nákazlivého variantu delta. Ten síce zaznamenali prvýkrát v Indii, no rýchlo sa rozšíril a momentálne sa už stáva dominantným na celom svete. Navyše nejde o poslednú mutáciu a stále môžu prichádzať ďalšie.

Podľa našich odborníkov zatiaľ nie je isté, či tretia dávka bude potrebná. Prešiel totiž príliš krátky čas na vyhodnotenie, dokedy budú vakcíny zaberať. „Máme osemmesačné dáta. U pacientov, ktorí majú normálny imunitný systém, je hladina protilátok dostatočná. Samozrejme, bude sa to ďalej sledovať,“ povedal Pavol Jarčuška, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov a člen konzília odborníkov.

Profesor tropickej medicíny Vladimír Krčméry hovorí, že zatiaľ ani nevieme, dokedy pretrvajú protilátky po dvoch dávkach vakcíny. „Myslím si, že Pfizer podal registráciu preto, že chce mať istotu. V prípade, že by protilátky pretrvávali menej ako rok, tak chce mať v portfóliu záložné dávkovanie. Ja osobne si zatiaľ myslím, že dve dávky, ktoré dostávame od Pfizeru, sú dostatočne protektívne,“ uviedol.

Firmy chcú byť pripravené. „Keď to zistí za tri mesiace, keď príde jesenná vlna, tak vtedy je neskoro podávať žiadosti. Je to také preventívne podávanie. Ak sa zistí, že protilátková odpoveď nie je taká, aká by mala byť, tak už bude k dispozícii nová dávkovacia schéma a koľko budú trvať protilátky pri nových vakcínach,“ doplnil Krčméry.

Aká je ochrana po tretej dávke? Čítajte na ďalšej strane >>>