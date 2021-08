Vajíčka, pečivo či mäso. Už aj za základné suroviny platíme v obchodoch viac. Ak nenatrafíte na akciu, vaša peňaženka to poriadne pocíti. Potraviny od začiatku pandémie zdraželi a ich ceny pôjdu ešte hore. Niektoré pritom dosahujú niekoľkoročné rekordy a treba sa pripraviť, že to bude ešte horšie. Pozrite, ktoré potraviny radšej kupovať len vtedy, keď sa oplatia a obchodné reťazce ich predávajú lacnejšie!

Mnohí Slováci si už všimli, že pri bežných nákupoch nechávajú v obchodoch viac peňazí. Pravdou je, že ceny išli poriadne hore a to aj pri základných potravinách. Kým pred rokom sme za desaťkusové balenie vajíčok zaplatili 1,50 eura, aktuálne sú drahšie o päť centov a platíme za nich 1,55 eura. Ich cena pritom bude v najbližších týždňoch ešte rásť. Pečivo je drahšie približne o 4 centy, za maslo si v obchode priplácame o 7 % viac ako vlani. Rastlinný olej zdražel podľa najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR v júni v medziročnom porovnaní až viac ako o 12 %.

Ceny olejov dosahujú deväťročné maximá a preto si už napríklad priplácame za kocku masla. „V nasledujúcich týždňoch očakávame rast cien pri rastlinných olejoch, pretože na svetových trhoch ceny vzrástli na najvyššiu úroveň od apríla 2012, keď trhy reagovali na pokračujúci rast cien palmového oleja. Tie vzrástli už deviaty mesiac za sebou, a to pre obavy z nízkych zásob komodity v krajinách patriacich k najväčším vývozcom,“ povedala Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk.

Šplhajú sa aj ceny pečiva. Aktuálne je cena chleba vyššia o 4 centy v porovnaní s vlaňajškom. Postupne rastú ceny viacerých pekárenských výrobkov. „V najbližšom období by sme mali pocítiť ďalšie zdražovanie. Podpisuje sa pod to viacero faktorov, napríklad nižšia vlaňajšia úroda, ktorá v Európe klesla oproti predchádzajúcemu roku o 17,2 milióna ton pšenice, konštatovala odborníčka. Produkcia pšenice v tomto roku by sa mala ešte znížiť, čo navýši jej cenu v nasledujúcich mesiacoch o viac ako tretinu.

Na ceny pečiva tlačí najmä vysoká spotreba z afrických krajín či Číny, ale aj vysoké clá uvalené na Rusko. U nás výrobu pekárenských výrobkov predražujú príplatky za prácu v noci, cez víkend a cez sviatky, ale aj vyššia minimálna mzda. Podobná situácia s navyšovaním ceny je aj pri vajciach. Na cenu tlačí v súčasnosti vtáčia chrípka, ktorá sa objavila vo viacerých európskych krajinách, najmä v Poľsku. Krajina je najväčším producentom vajec v Únii.

„Ceny vajec ako aj mäsa v tomto prípade ovplyvňuje aj situácia so pšenicou. Tá je totiž súčasťou kŕmnych zmesí. Producenti hydiny a vajec ohlasujú, že pretože 45 percent z nákladov na výrobu vajec a 56 percent z nákladov na výrobu hydinového mäsa tvoria práve kŕmne zmesi, budú musieť zvyšovať ceny,“ doplnila Buchláková.

Čo bude ešte drahšie: Čítajte na ďalšej strane >>>