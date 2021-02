Obchody so záhradkárskymi potrebami dostali výnimku 8. februára a mohli tak znovu otvoriť. Minister zdravotníctva Marek Krajčí k otvoreniu záhradkárskych potrieb povedal, že považuje za správne, aby sa ľudia dostali k sadeničkám alebo iným potrebám, keďže pobyt vonku pri záhradkárskej činnosti je podľa neho zdraviu prospešný.

Záujem ľudí bol okamžitý. „Odkedy sme otvorili chodí veľa ľudí, najviac sa predávajú priesady, semienka a hlavne zemiaky,“ povedala nám predavačka v záhradnom centre v Trnave.

Potvrdila to aj manažérka predajne Martina Shrbená: „Ľudia majú najväčší záujem teraz o osivá, cibuľu sadzačku, cesnak, sadbové zemiaky, substráty na výsadbu, ovocné stromy, všetko potrebné pre potravinovú sebestačnosť.“ Dodala, že je veľmi rada, že mohli konečne otvoriť: „V žiadnej krajine Európskej únie neboli počas lockdownu záhradníctva a záhradkárstva uzavreté.“

Na otvorenie bol už vraj najvyšší čas. „My sme aj vyvíjali nejakú aktivitu voči našim vládnym činiteľom, aby nás otvorili, lebo tie agrotechnické termíny výsadieb sa nedajú posunúť. Televízor a také veci si môžete kúpiť hocikedy, ale tie zemiaky, ovocné stromčeky, semienka, rajčiny a čo ja viem čo všetko, tak to treba sadiť na jar. Takže by to bola chyba, keby sme my zavretí,“ vysvetlil majiteľ ďalšieho záhradného centra v Trnave Andrej Gajarský.

„Najviac teraz kupujú semienka, zeleninu a bylinky, ovocné stromčeky, zemiaky, jahody, drobné ovocie, potom trávniky, hnojivá, ošetrenie postrekmi. Je to každý rok rovnaké a väčšinou je to tak, že v tomto období už záhradné centrá nestíhajú, lebo bolo -8 stupňov a zrazu je + 15,“ dodal majiteľ s tým, že zatiaľ sa tržby len rozbiehajú a ten hlavný nátresk ešte len príde.

Najväčšiu radosť z otvorenia záhradkárstiev majú však zákazníci. „Som veľmi rada, že sa otvorili. Teraz som bola kúpiť len nejaké semienka a izbovú rašelinu, lebo práve doma presádzam izbové rastliny, v záhrade ešte moc nerobíme. Iné obchody mi zatiaľ tak nechýbajú, lebo som doma s deťmi, ale tomuto sa teším,“ povedala Silvia (38). „Ja som bol kúpiť obrubníčky do trávy, nejaké postreky a tak. Je to dobré, že už majú otvorené,“ povedal nakupujúci Marek (47).

Anketa Tešíte sa z toho, že sa otvorili záhradníctvá? Áno, je to potrebné 50% Áno, ale mohli by sa otvoriť aj ďalšie predajne (napr.: s oblečením, papiernictvá atď.) 39% Nie, je teraz riskantné čokoľvek otvárať 6% Je mi to jedno 5% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný