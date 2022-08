Čoraz častejšie útoky medveďov na človeka postavili do pozoru už aj Slovákov. Štatistiky nákupného poradcu Heureka.sk ukazujú, že za ostatný týždeň stúpol záujem o korenisté spreje na paralyzovanie medveďa o neuveriteľných 373 percent.

Hoci takmer každý týždeň rezonuje v médiách ďalší útok medveďa na človeka, Slováci sa svojich outdoorových aktivít nemienia vzdať. Prázdniny a leto chcú tráviť v prírode a do batohu si preto balia aj spreje na obranu proti medveďom.

„Skokanom uplynulého týždňa na Heureke sú práve korenisté spreje, z ktorých mnohé majú dosah až 10 metrov. Už z minulosti máme skúsenosť, že silná téma z médií sa často odrazí aj na nákupnom správaní Slovákov. To je aj aktuálny prípad korenistých sprejov,” hovorí Michal Buzek, šéf analytikov nákupného poradcu Heureka a dodáva, „ceny kvalitnejších sprejov sa pohybujú na úrovni 35 až 40 eur. Mnohé sú vyrábané z prírodných produktov a mali by pomôcť pri útoku zvieraťa.”

Slováci netrávia leto len pri mori. Štatistiky nákupného poradcu Heureka ukazujú, že sa vo veľkom venujú rôznym outdoorovým aktivitám či turistike. Svedčí o tom stúpajúci záujem o outdoorové vybavenie. Ľudia si chcú dopriať kvalitnejšiu výbavu, ktorá im vydrží roky, no na druhej strane chcú aj ušetriť.

“Na Heureke sme zaznamenali zvýšený záujem o rybárske stany či bivaky, v porovnaní s minulým týždňom až o 920 %. Slováci vyhľadávajú aj prenosné chladničky, v tejto podkategórii vidíme nárast o 320 %, pri outdoorových varičoch je nárast na úrovni 500 %. Extrémny záujem je aj o špeciálne turistické topánky pre dámy, kde sa nárast pohybuje na úrovni 1700 %,” dodáva na záver Michal Buzek.

