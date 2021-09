Po roku a pol s pandémiou chce pracovať z domu už len 8 zo 100 Slovákov. Potvrdil to prieskum pracovného portálu Profesia.sk, iniciatívy Open HR fórum a ďalších partnerských firiem, na ktorom sa zúčastnilo 3 203 respondentov.

Prieskum ukázal, že počas prvej a druhej vlny pandémie má skúsenosť s prácou z domu, inak nazývanou aj home office, viac ako polovica Slovákov. Konkrétne 28 % respondentov pracovalo počas pandémie z domu úplne a zvyšných 26 % čiastočne. Išlo najmä o ľudí, ktorí pracujú z kancelárie, za počítačom, s technológiami, ale aj o účtovníkov, prekladateľov či učiteľov.

Zaujímavým zistením však podľa šéfky Profesie Ivany Molnárovej je, že kým na začiatku pandémie boli ľudia s prácou z domu spokojní, po tom, ako sa zoznámili s home office z dlhodobejšieho hľadiska, ich už až tak neláka.Po skončení pandémie by totiž 54 % Slovákov uprednostnilo kombináciu práce z domu a z pracoviska. Len osem percent by chcelo pracovať z domu nastálo a zvyšných 38 % by uprednostnilo prácu len na pracovisku.

„Slováci v prieskume potvrdili trendy zo zahraničia. Do popredia sa dostáva hybridná práca. To znamená mix práce na pracovisku a z domu, respektíve kdekoľvek inde,“ poznamenala Ľuba Fabryová z iniciatívy Open HR fórum. Doplnila, že do budúcnosti je pre väčšinu zamestnancov veľmi dôležitá flexibilita. Ľudia chcú mať na výber a pracovať tak, ako im to práve vyhovuje. Prácu z domu aspoň niektoré dni v týždni by chceli vyskúšať aj ľudia, ktorí ju doteraz nezažili.

Rozdielne pohľady sú aj pri rôznych generáciách. Kombináciu práce z domu a v zamestnaní preferovali takmer všetci s výnimkou najstarších zamestnancov. „Je veľmi prekvapivým zistením, že mladšia generácia sa nefixuje na prácu z domu. Povedali by sme pravý opak, keďže generácia ľudí od 18 do 39 rokov vyrástla na technológiách. Najviac si želajú flexibilitu, čo sa týka ich životného štýlu aj pracovných návykov. Chcú rozhodovať sami o tom, kedy a ako budú pracovať,“ vysvetlila Sonia Sochová z Open HR fóra. Zostať na pracovisku si želajú najmä starší vo veku od 50 do 59 rokov. Tí sú takto zvyknutí pracovať celý život.

