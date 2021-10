V nákupných centrách či supermarketoch ponúkajú dušičkový tovar už asi mesiac. Ceny sú lepšie, ako keď nakúpite priamo pri cintoríne, no často ide o umelé dekorácie z plastu. Dnes mnohí uprednostňujú živé, no treba rátať s tým, že za tie si priplatíte. Silná vlna zdražovania, ktorú práve zažívame, zasiahla aj dušičkový tovar. „Aktuálne dosahujeme najvyšší rast cien za posledných takmer 10 rokov. Ani jedna položka spotrebného koša nás v septembri nevychádzala lacnejšie ako vlani, všetko bolo medziročne drahšie," potvrdila analytička 365.bank Jana Glasová.

Asi najväčší výber dušičkového sortimentu nájdete na trhoviskách. Na bratislavskej Miletičke ho kúpite doslova na každom kroku. Ľudia chodia nakupovať vo veľkom práve v týchto dňoch. Viacerí obchodníci priznávajú, že museli ceny upraviť. Za živý veniec zaplatíte podľa veľkosti od 12 eur do 44 eur. „Museli sme ísť oproti minulému roku hore s cenami, lebo aj materiál nám zdražel, čo nakupujeme na vence. Ale keď kúpite viac, môžeme sa na cene dohodnúť,“ povedala predavačka Iveta. Ľudia u nej najviac berú ikebany zo živých kvetov. Malé kahance tu kúpite už po 80 centov, stredné tak do 3 eur a najväčšie asi po 6 eur. Zoženiete tu aj svietiace kahance po 3 eurá kus. Sviečky do kahancov majú už od 10 centov za kus.

„Okolo jedného eura išli hore umelé vence - táto cena sa odvíja od toho, koľko materiálu sa naň použije," potvrdil aj Adam, predajca dušičkového sortimentu na námestí v Banskej Bystrici.

Tento rok sú trendom najmä vence zo šišiek. Predavač Jano (38) nám však potvrdil, že príliš experimentovať sa nevypláca. „Keď skúsim niečo nové vyrobiť, tak mám skúsenosť, že to nejde, ale klasika ide stále,“ povedal sympatický predavač. Klasické ikebany v jeho stánku kúpite už po 10,90 eura. Väčšie asi do 25 eur. Vence zo šišiek stoja od 8 do 11 eur.

Napriek zložitej situácii niektorí predajcovia tvrdia, že ceny nezvyšovali. „Materiál síce zdražel, ale my sme s cenou hore nešli. Naši zákazníci sú prevažne staršia generácia, takže som to nepovažoval za správne,“ povedal Vladimír (58) pred cintorínom v bratislavskej Vrakuni.

