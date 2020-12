Prvé vakcíny by mali prísť na Slovensko už v januári, no očkovanie „nevonia“ každému a mnohí ho odmietajú. Virologička Tatiana Betáková z Biomedicínskeho centra SAV veľmi otvorene odpovedá na najdôležitejšie otázky nielen o očkovaní.

Mnohí vakcínam neveria, vy by ste ich odporučili?

- Ak sa chceme vrátiť k normálnemu fungovaniu, očkovaniu sa nevyhneme. Nie je to len nejaké, že mám na výber alebo musím. Nemusíte. Ak chceme však normálne začať existovať, bez toho to nepôjde.

A čo tí, ktorí sa očkovať odmietnu?

- Budú riskovať svoje zdravie. Prekonanie ochorenia môže mať trvalé následky a jednoducho nikto z nás nevie, čo sa stane, ak to prekonáme prvý raz, druhý raz, či dokonca tretí raz. Prípadne, ak sa človek nakazí a bude mať paralelne k tomu bakteriálnu infekciu či inú vírusovú infekciu. Ako to potom telo zvládne?

Prevládal názor, že tí, čo prekonali COVID-19, sa už nemajú čoho báť. Nemuseli ísť dokonca ani na plošné testovanie. Dá sa vírusom opäť nakaziť? Koľko vydržia protilátky ľuďom, ktorí ho prekonali?

- Je známe, že po troch mesiacoch začne množstvo protilátok klesať. Samozrejme, je to individuálne. Preto po niekoľkých mesiacoch môžu byť ľudia opäť nainfikovaní. Veľa závisí aj od toho, aké protilátky a koľko ich má človek po prekonaní covidu. Nie všetci, ktorí prekonali najmä miernu formu covidu, mali protilátky.

5 najväčích mýtov o očkovaní. Kliknite TU

Teória, že keď sa obyvateľstvo premorí, vytvorí sa kolektívna imunita, sa teda nepotvrdila?

- To, čo robili Angličania, bol veľký omyl. V krajinách, kde to bolo veľmi rozšírené a mali veľa úmrtí, s hrôzou zistili, že žiadna kolektívna imunita nie je. Len u 9 až 10 percent ľudí našli protilátky.

Ako funguje vakcína? Možno po zaočkovaní ochorieť na COVID-19?

- Na povrchu vírusu, keď si ho predstavíte ako gulôčku, sú proteíny S. Tie sú zodpovedné za väzbu na bunku. Protilátky proti tomuto S proteínu dokážu potom zabrániť, aby sa vírus naviazal na bunku a prenikol do nej. Preto sú kľúčové. Vo vakcínach sú mediátorové RNA, ktoré slúžia ako templát, podľa ktorého si naša bunka pripraví proteín S a prezentuje to potom imunitným bunkám, ktoré pripravia protilátky. Nie je tam celý vírus, čiže ľudia po podaní vakcíny nemôžu ochorieť na covid. Nie je tam ani genetická informácia vírusu ani vírusová častica.

Minister Krajčí: Očkovanie bude až v januári Prvé vakcíny sa na Slovensko dostanú pravdepodobne v druhej polovici januára, povedal to vo štvrtok v relácii TV Markíza Na telo plus minister zdravotníctva Marek Krajčí. Prvý termín mal byť pôvodne už 15. decembra. Posunuli ho preto, že k schváleniu Európskou liekovou agentúrou príde najskôr 29. decembra pre očkovaciu látku od Pfizer a BioNTech a 12. januára by mohli povoliť aj vakcínu od firmy Moderna.

Koľko vydrží očkovanie?

- Budeme to sledovať a eventuálne sa dáme preočkovať. Bude veľmi závisieť, koľko ľudí sa dá zaočkovať. Keby sa dalo zaočkovať dostatočné množstvo ľudí, tak by sme sa vírusu mohli zbaviť.

Má vedľajšie účinky?

- Keď do tela prenikne cudzia látka, náš imunitný systém sa zmobilizuje a vznikne takzvaná zápalová reakcia. Pri Pfizer vakcíne môžu mať niektorí vysoké teploty do 39 stupňov Celzia, čo by však malo prejsť do jedného, dvoch dní. Potom by to malo zmiznúť a ľudia by mali byť v poriadku. Keby to tak nebolo, vakcína by sa stiahla a nebola by schválená.

Objavili sa pochybnosti, či je dostatočne bezpečná, keďže ju vyvinuli za rekordne krátky čas. Je dôvod na obavy?

- Dobrá správa je, že sa to už overilo. Testovalo sa na niekoľko desiatkach tisíc ľudí. Prísne sa to sleduje a zistilo sa, že skupina, ktorá bola očkovaná, ani jeden z týchto ľudí neochorel alebo nemal ťažký priebeh na covid.

Ako sa bude vyvíjať situácia s pandémiou? Čítajte na ďalšej strane >>>