Ošiaľ okolo jódových tabletiek stále pokračuje. Lekárnici však upozorňujú na veľké riziká, ktoré s ich užívaním súvisia. „Nerobte to, nefunguje to takto jednoducho a je to nebezpečné pre riziko nežiaducich účinkov,“ zdôrazňuje doktorka farmácie Kamila Horníčková z internetovej lekárne MojaLekáreň.sk.

Záujem o jód prudko vzrástol na konci februára, keď z lekární na čas zmizli jódové tablety. Ľudia ich vykúpili pod vplyvom ruskej hrozby s aktiváciou jadrových zbraní v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Nákupy jódu na MojaLekáreň.sk. po tejto správe vzrástli desaťnásobne. Záujem síce po 2 týždňoch opadol, no napriek tomu zákazníci aktuálne nakupujú stále dvojnásobne viac prípravkov s jódom ako na začiatku tohto roka.

Prevencia jódom proti radiácii je však nebezpečná hlavne pre deti a nenarodené bábätká, nežiaduce účinky môžu ohroziť tiež ľudí s poruchou štítnej žľazy a tých, ktorí by používali jodid draselný opakovane a užili by vyššie dávky ako sú odporúčané.

Jód (jodid draselný) ako ochrana proti riadiácii sa účelovo používa iba do určitého okruhu km od miesta výbuchu jadrového nešťastia a to v priebehu pár hodín pred a do približne 24 hodín po jadrovom výbuchu. Odporučenie, kedy nasadiť jódové tablety a ich dávkovanie ľudom v zasiahnutých oblastiach, riadi centrálna odborná autorita. Pre ostatných je preventívne užívanie bez odporučenia štátnej autority alebo lekárne nebezpečné. Jódové tablety sa na liečbu podávajú iba s diagnostikovanou poruchou štítnej žľazy po doporučení lekárom.

„Odporúčaná denná dávka jódu je 150 mikrogramov. Rozhodne nie je vhodné ju prekračovať. Nadbytok jódu môže viesť k patologicky zvýšenej činnosti štítnej žľazy, hypertyreózy. Tá sa prejavuje teplou spotenou kožou, vypadávaním vlasov, zvýšenou únavou, chudnutím, trasom, nepokojom, úzkosťou a poruchami činnosti srdca,“ hovorí Pavla Horáková, ktorá má v lekárni na starosti poradenskú službu pre pacientov. Dodáva, že prevencia pred radiáciou nemá zmysel. „Jediná ochrana je správny bunker s funkčnou čističkou vzduchu a vody,“ dodáva.

Naše telo určité množstvo jódu potrebuje, ako teda bezpečne jód získať? Jód je zastúpený v mnohých potravinách, ktoré bežne konzumujeme: v rybách, morských plodoch a morských riasach, tiež v mäse a mlieku voľne chovaného dobytka. Pridáva sa do kuchynskej soli, 5 -10 g denne takto upravenej soli by malo stačiť na pokrytie dennej potreby jódu.