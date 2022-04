Koronavírus už nie je strašiak, aj preto v nemocniciach končia covid oddelenia a aj potreba negatívnych testov k lekárom či na vyšetrenia. „Tieto zmeny sú umožnené hlavne naďalej sa zlepšujúcou epidemickou situáciou tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. Naďalej klesá výraznejšie aj počet pacientov v nemocniciach," uviedol šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík.

Anketa Máte ešte obavy z covidu? Po dvoch rokoch už nie. 100% Len niekedy. 0% Áno, opatrenia mali ostať. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Od 1. 5. pristupujeme k rušeniu hospodárskych príkazov v nemocniciach. Tí, ktorí budú mať primárnu diagnózu covid, budú hospitalizovaní na infekčných alebo pľúcnych oddeleniach jednotlivých nemocníc,“ povedal na brífingu minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Ak teda niekto príde do nemocnice so zápalom slepého čreva alebo s infarktom, no zároveň bude aj covid pozitívny, ostane ležať na internom oddelení. Na každom oddelení či klinike pre tieto prípady vznikne jedna izolačná izba. Ako si to nemocnice zariadia, bude už v ich réžii. Pacienti, ktorí sú aktuálne hospitalizovaní na reprofilizovanách lôžkach, tam ostanú, až kým sa im neskončí pobyt v nemocnici.

Masívne testovanie končí

Veľké zmeny nastávajú aj pri testovaní. Na vstup do zdravotníckych zariadení už nebude potrebný test na covid, nik nebude kontrolovať ani potvrdenie o očkovaní. Pri návšteve lekára či nemocnice už ostane len povinnosť nosiť respirátor. Ak bude poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyžadovať test, vykoná ho sám vo svojom zariadení. V nemocniciach, ktoré patria pod ministerstvo zdravotníctva, budú zadarmo. Test už nebude potrebný ani pred ľahkou a strednou operáciou. V zariadeniach by ich od vás už nemali pýtať.

Od mája sa zároveň vypína masové testovanie. Možnosť otestovať sa ostáva, v lekárňach aj naďalej kúpite antigénové testy s regulovanou cenou za 5 eur. Bezplatné PCR testy už budú mať len seniori nad 60 rokov, pre ktorých covid stále predstavuje riziko. Zadarmo bude aj pre pacientov, ktorých odporučí lekár. Veľkou novinkou bude domáce PCR testovanie pred kamerou.

Ako bude fungovať testovanie pred kamerou: Čítajte na ďalšej strane >>>