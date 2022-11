O zdražení pohonných látok informoval analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o októbrovej inflácii, ktoré zverejnil Štatistický úrad.

"V októbri sa obnovil aj rast cien pohonných látok. Tie v porovnaní so septembrom zdraželi v priemere o 2,3 %. Silný tlak na zdražovanie, nad rámec rastu cien ropy na svetových trhoch, pritom pozorujeme najmä pri nafte," spresnil.

Kľúčovou položkou, ktorá aj v októbri významne prispievala k ďalšiemu zrýchleniu inflácie, boli ceny potravín. Tie v októbri zdraželi o ďalších 2,5 %, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 24,1 % až na 26,8 %. Potraviny tak tvorili opäť približne 40 % medzimesačnej inflácie a tretinu medziročnej.

"Vysoká porovnávacia báza by mohla v závere roka jemne spomaliť zrýchľovanie medziročnej inflácie. Spomalenie dynamiky jej rastu však neočakávame a v závere roka by miera medziročnej inflácie mala významnejšie prekročiť aj úroveň 15 %. V januári o výške inflácie rozhodnú predovšetkým regulované ceny energií pre domácnosti. Pri plnom premietnutí trhových cien posledného roka do cien pre domácnosti by sa v januári mohla inflácia až zdvojnásobiť a pohybovať sa na úrovni okolo 30 %. Tento scenár však nepovažujeme za pravdepodobný, vládne opatrenia by mali tlmiť nárast regulovaných cien energií aspoň čiastočne," uviedol Koršňák.

Článok pokračuje na nasledujúcej strane »»»