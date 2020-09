Na trhu sa objavili nebezpečné tričká. Ich nosenie môže spôsobiť iritáciu kože, preto by ste ich mali urýchlene vrátiť do obchodu.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) uverejnila na svojej stránke dôležité bezpečnostné upozornenie. Tentokrát ide o nebezpečné tričká známej a obľúbenej značky Tchibo.

„Výrobok nezodpovedá prísnym požiadavkám spoločnosti Tchibo na bezpečnosť a kvalitu výrobkov. Pri dodatočných skúškach boli v určitej časti výrobkov zistené stopy niklu. Pretože by nikel mohol spôsobiť iritácie pokožky, rozhodla sa spoločnosť Tchibo stiahnuť tieto výrobky z predaja," uvádza na stránke SOI.

Ide konkrétne o dve dámske tričká:

Blúzkové tričko tmavomodré s kotvičkami

Číslo výrobku: 605175, 605176, 605177, 605178, 605179

Objednávacie číslo: 144965

FOTO NÁJDETE TU

Blúzkové tričko biele s prúžkami

Číslo výrobku: 605170, 605171, 605172, 605173, 605174

Objednávacie číslo: 144964

FOTO NÁJDETE TU

Spoločnosť prosí spotrebiteľov o vrátenie výrobkov s vyššie uvedeným číslom. Kúpna cena výrobku bude spotrebiteľom vrátená.

Výrobok je možné vrátiť v ktorejkoľvek kamennej predajni Tchibo, alebo zaslať späť, spolu s udaním adresy a zákazníckeho čísla (ak máte), na nasledujúcu adresu:

GEIS Parcel SK, s. r .o

Balíková hala Tchibo

Trňanská 6

960 01 Zvolen

Spoločnosť Tchibo Vám poštovné náklady dodatočne vráti na základe dokladu o zaplatení poštovného. Doklad o zaplatení poštovného, prosím, zašlite mailom na adresu: [email protected] V tomto prípadne uveďte aj Vaše číslo účtu, aby Vám mohla byť vyplatená kúpna cena.

V prípade akýchkoľvek nejasností o výrobku alebo postupe spätného zaslania kontaktujte, prosím, spoločnosť Tchibo na bezplatnom čísle 0800 212 313 od pondelka do piatka od 8:00 do 20:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 16:00 hod.

