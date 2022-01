1. Nahláste byt či dom

Ak ste minulý rok kúpili či vydražili byt alebo dom, ste povinní do 31. januára podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ostávajú vám tak už len dva pracovné dni. Podávate ho aj v prípade, ak máte ten istý dom, ale nastala nejaká zmena, napríklad ste dokúpili pozemok alebo garáž či zmenili účel, na ktorý stavbu používate, napríklad na podnikanie. V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov.

Formuláre nájdete na príslušných úradoch obcí, ale aj na internete. Bude potrebné uviesť napríklad číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch a hlavne výmeru nehnuteľnosti. Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať osobne, poštou alebo elektronicky, v tom prípade je však potrebné mať elektronický občiansky preukaz.

Mesto posiela občanom rozhodnutia o vyrubenej dane z nehnuteľnosti štandardne v priebehu mája a júna. Ak sa vaše majetkové pomery v nehnuteľnostiach minulý rok nezmenili, priznanie podávať nemusíte. Výšku dane vám určí obec automaticky.

2. Za auto platíte hneď

Aj Slováci, ktorí začali používať svoje auto na podnikanie, musia do 31. januára podať daňové priznania na daň z motorových vozidiel. Platí sa tam, kde je auto zaevidované. Táto daň je splatná vždy do 31. januára.

3. Oznámte kúpu psa

Túto daň platíte mestu či mestskej časti, kde bývate. Za psíka platíte až vtedy, keď dosiahne vek 6 mesiacov, ale do 30 dní od zaobstarania psíka musíte oznámiť, že ho máte. Na základe toho vám obec vyrubí daň. V ďalších rokoch už nemusíte nič oznamovať a daň za vášho štvornohého miláčika budete platiť automaticky. Či to má byť do 31. januára, vám oznámi váš správca dane. Zistíte to aj na stránke miestneho úradu.

