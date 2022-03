Masová migrácia ľudí so sebou nesie rôzne riziká. Aj keď v prvom rade musíme trpiacim Ukrajincom pomôcť, netreba zabúdať ani na šírenie infekčných ochorení. Náš východný sused má len 36-percentnú očkovanosť proti covid-19. Krajský lekár Tomáš Szalay sa neobáva ďalšej vlny koronavírusu, no upozorňuje aj na ďalšie prenosné nákazy.

Denne stále umierajú desiatky ľudí na covid, no utečencov dôsledne netestujeme. Štát to hodil na ubytovacie zariadenia, ktoré sa majú postarať aj o prípadných pozitívnych. Testy si môžu vyzdvihnúť na okresných či obecných úradoch. „Ubytovacím zariadeniam ministerstvo zdravotníctva odporúča - ak je to možné – vyčleniť niekoľko ubytovacích jednotiek pre ľudí s ochorením COVID-19 ideálne tak, aby nedošlo k ich kontaktu s ľuďmi bez ochorenia,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Hrozí teda nová epidémia koronavírusu? Podľa matematika Richarda Kollára môže počet prípadov mierne vzrásť, no netreba zabúdať, že od pondelka 14. marca sa uvoľňujú ďalšie opatrenia. Neplatia už žiadne kapacitné obmedzenia a nemusia sa dodržiavať otváracie hodiny.

„Regulácie sú preč, ale COVID ešte neodišiel. Nebude prekvapením, ak s uvoľnením tento týždeň príde dočasné mierne zhoršenie epidemickej situácie. Na vine budú samozrejme ukrajinci, nie my, my sme sa len zašli zabaviť do baru," uviedol na sociálnej sieti.

Bratislavský župný lekár Tomáš Szalay už neočakáva dramatické zhoršenie situácie. „Zdá sa, že ľudia sa už zaočkovali alebo premorili a toto nevidím už ako zásadný dôvod, prečo by mala vzniknúť ďalšia vlna,“hovorí. Navyše, zatiaľ stále nie je jasné, koľkí ľudia len prechádzajú cez naše územie a koľkí sa rozhodnú na Slovensku usadiť. Od tohto týždňa sa však proti covidu môžu očkovať aj Ukrajinci.

Lekár ale upozorňuje aj na ďalšie infekčné ochorenia, ktoré sa k nám môžu zavliecť. „Treba si povedať, že Ukrajina je jednou z najviac postihnutých krajín v civilizovanom svete, čo sa týka HIV. Centrá, ktoré sa týmto ochorením zaoberajú, nie sú celkom rovnomerne rozmiestnené po Slovensku a sú lokality, kde je nedostupná aj diagnostika,“ varuje Szalay.

Nejde však o bezprostrednú hrozbu. Podľa článku britských výskumníkov v Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) sa na Ukrajine rýchlejšie rozšírilo HIV už po vypuknutí konfliktu v roku 2014, keď sa z Donbasu vysťahovali státisíce ľudí. Podľa odborníkov je najčastejšou cestou prenosu nechránený pohlavný styk. Posledné údaje Európskeho centra pre kontrolu chorôb (ECDC) hovoria, že HIV má na Ukrajine potvrdených 310-tisíc ľudí.

