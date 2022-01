Nakupovanie cez internet sa v čase pandémie teší obrovskej obľube. Je to bezpečné a rýchle. Dobierka je na Slovensku stále veľmi obľúbená a veľa ľudí považuje za samozrejmosť, že e-shop takýto spôsob platby ponúka.

Obchodníci však tento spôsob nemajú príliš v láske. Je totiž celkom bežné, že objednaný tovar na dobierku si ľudia odmietnu prevziať. Existujú totiž zákazníci, ktorí si tovar objednajú a až potom sa rozhodnú, či ho naozaj chcú alebo nie. Tu však môžu nastať problémy. Za nevyzdvihnutie tovaru na dobierku vám hrozí nielen drobná čiastka, ale aj súdne trovy.

Ak vás kuriér nezastihne doma, štandardne vám objednaný tovar odložia na pošte ešte 18 dní. Často sa však stáva, že objednaný tovar si zákazník jednoducho na pošte nevyzdvihne. Tým dochádza k porušeniu kúpnej zmluvy, ku ktorej ste sa zaviazali dokončením objednávky. Problém je, že pokiaľ musí pošta odoslať balík späť, firma je povinná uhradiť poštovné a balné, ktoré táto cesta obnáša. A firma si za toto môže nárokovať úhradu.

Tieto náklady vám budú vyúčtované, približne 7 eur – presná výška záleží od zvoleného spôsobu dopravy a platby vo vašej objednávke. „Nejde o žiadne úroky či pokuty. Firmy chcú len náhradu za reálne vynaložené náklady. Náhradu škody si uplatňujeme na základe ustanovenia § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka. Uvedomte si, že nevyzdvihnutím zásielky ste nám okrem finančných nákladov navyše zvýšili náklady tým, že zásielku musíme rozbaliť, tovar skontrolovať, nepoužiteľné obalové materiály musíme zlikvidovať, zaistiť spätnú logistiku tovaru do skladu a veľa inej práce," uviedol e-shop s elektronikou, ktorý má s nepreberačmi bohaté skúsenosti.

Pokiaľ vám však okrem výzvy na zaplatenie 7 eur príde domov aj list zo súdu, musíte k nim však zaplatiť aj súdne trovy. Výzva vám môže prísť do mailu, kontrolovať by ste mali aj spam. Takýto postup však nie je štandardný. Seriózne e-shopy posielajú nepreberačov dobierky na súd až vtedy, ak si pravidelne a vedome objednávajú kvantá tovaru, ktorý nechcú.

Že ste to nevedeli? Väčšina ľudí to nevie. „Pre budúcnosť vás prosíme premýšľajte nad tým, aké dosahy neprevzatie tovaru môže mať. Predstavte si, že to urobí 70 - 100 zákazníkov mesačne. Iste si viete zrátať, akú finančnú stratu by nám to za rok prinieslo," dodáva e-shop.

