Najprv mali byť zakázané, no napokon ich povolili. Lekári, odborníci aj viacerí ministri odporúčajú návštevy v období Vianoc minimalizovať. Šéf Inštitútu zdravotnej politiky Matej Mišík tvrdí, že aj keď sú návštevy rodín povolené, treba ich zvážiť. „Pred návštevou by sa mal každý izolovať, otestovať a minimalizovať menenie kolektívov.“ Navštevovať by sa pre istotu mali radšej len zaočkované osoby.

Aj pri zaočkovaných hrozí riziko prenosu choroby, a to najmä pre variant omikron, ktorý terorizuje stále viac krajín a v posledných dňoch naberá na sile aj tu u nás. Rezort zdravotníctva v utorok oznámil, že Slovákom, ktorí prilietajú na sviatky domov z rizikových krajín, sviatočný PCR test preplatí. A to aj plne zaočkovaným. Týka sa to príletov zo Spojeného kráľovstva, Dánska a Nórska. Stačí sa vraj prihlásiť cez korona.gov.sk.

Hneď ako sa o tejto možnosti dopočula Tamara (21), ktorá študuje v Škótsku, išla sa na bezplatný test prihlásiť. Keď jej prišla odpoveď, ostala v šoku. „Termín som dostala 27. 12. Nemám žiadne príznaky ani mi nič nie je, chcela som len byť zodpovedná a počúvnuť výzvu ministerstva. No toto nemá žiadny zmysel. Myslela som si, že keď tam zadám dátum príchodu na Slovensko, tak dostanem termín na test hneď na ďalší deň a nie až po sviatkoch. Dvadsiateho siedmeho už mi je zbytočné chodiť na test,“ povedala nám mladá študentka. V karanténe musí byť dovtedy, kým nedostane negatívny výsledok testu, čo by v jej prípade bolo až po 28. decembri.

Oslovili sme preto Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) aj ministerstvo zdravotníctva s otázkou, či má takéto testovanie vôbec zmysel. „Národné centrum zdravotníckych informácií prideľuje termín a miesto testovania vždy na základe aktuálnej dostupnosti v danom regióne,“ uviedla hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá. Preto je dosť možné, že sa mnohí pred stretnutím s rodinami pretestovať nestihnú. „Prečo ich to nenapadlo už skôr? Štát vyzýva na testovanie a pritom nemá kapacity,” dodala študentka. Možnosťou pre ňu a jej podobným zostáva testovanie v súkromných laboratóriách alebo domáce samotesty.

