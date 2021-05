Zrušenie núdzového stavu od soboty nechalo dlhšie otvorené terasy a ich návštevníci si mohli konečne posedieť až do oficiálnej záverečnej. Chladné počasie a dážď síce niektorých odradili, ale napríklad bratislavské terasy boli napratané do posledného miestečka! Infektológ, matematik a bývalý minister zdravotníctva ale varujú, že uvoľnenie opatrení môže byť veľmi riskantné pre jednu skupinu ľudí.

Slovenské mestá boli v sobotu aj v nedeľu večer plné ľudí, ktorí sa tešili z toho, že ich konečne nik neženie o deviatej domov. Terasy na Trnavskom mýte v Bratislave boli plné do posledného miesta, a to až do záverečnej. Ľudia preto posedávali aj na lavičkách alebo len tak postávali s pohármi v ruke v malých hlúčikoch. „Chceli sme ísť najprv do iného podniku, no nebolo tam ani jedno voľné miesto. Tu sme našťastie našli posledný stôl,“ prezradila spokojná Silvia (25).

„Je to super, že nás nevyháňajú už o deviatej. Kvôli robote sa ani cez víkend nedokážeme všetci stretnúť skôr než o ôsmej, čo sa nám doteraz moc neoplatilo," povedal Michal (25). „Konečne sa nemusím s tým pivom tak ponáhľať, ale môžem si ho pomaly vychutnávať," zasmial sa Martin (30). „Aj pre tie podniky je to dobré, že môžu byť dlhšie otvorené, všetci sa z toho tešíme," dodala Marta (25).

Aj košická Hlavná ulica počas víkendu žila až do neskorých hodín. Niektoré podniky pre nočný pokoj museli zatvoriť o desiatej, prípadne o jedenástej, ale podniky v bočných uliciach fungovali aj v neskorších hodinách. „Od rána sme sa nezastavili, ľudia popíjajú, objednávajú si jedlo, kávu, nealko, ale najmä pivo a drinky. Ako keby sa nevedeli nabažiť, že môžu prísť bez obmedzení. Vrátili sa aj skalní hostia,“ prezradila čašníčka Blanka (24).

