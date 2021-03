Od zajtra si na nedisciplinovaných Slovákov posvieti ešte viac policajtov. A nie všetkých prezradí uniforma. „Doposiaľ boli do kontrol opatrení zapojené najmä uniformované zložky, teda policajti poriadkovej, dopravnej, železničnej polície a na hraniciach aj policajti cudzineckej polície. Od stredy budú v teréne okrem policajtov v služobnej rovnošate aj policajti v civilnom odeve," uviedla polícia na sociálnej sieti.

Kontrtolovať budú najmä miesta so zvýšenou koncentráciou osôb (napr. lyžiarske strediská, nákupné strediská, železničné stanice, nástupišťa, potraviny, drogérie, zásielkovne, odberné miesta a pod.), dodržiavanie zákazu vychádzania na hlavných cestných ťahoch a hraniciach okresov so zlou, resp. zhoršenou epidemiologickou situáciou (najmä diaľnice, cesty pre motorové vozidlá I. a II. triedy), opodstatnenosť pohybu osôb v čase zákazu vychádzania, resp. účelu cesty.

Zvýšený počet kontrol schvaľuje aj analytik Martin Smatana. „Aj keď nemám rád pokuty, teší ma, že kolegovia z polície začali aktívnejšie vymáhať COVIDové opatrenia. Chápem, že polícia má svoje limity, a preto vždy ťahajú za kratší koniec," uviedol na sociálnej sieti.

Podľa neho by však oveľa viac nezodpovedných ľudí odhalili spoza počítača. Stačilo by dôsledne sledovať príspevky ľudí na sociálnych sieťach. „Ako tieto dni pozerám instagram, tak si myslím, že existuje efektívna alternatíva. Zo desať ITčkárov, ktorí by sedeli pred PC a sledovali „storíčka“ na sociálnych sieťach. Keď si človek niektoré pozrie, má pocit, že je rok 2019, deň po výplate, predĺžený víkend a vírusové infekcie existujú už len v učebniciach dejepisu. Týchto pár ľudí by možno vychytalo viac superšíriteľov ako celý zvyšok tímu," myslí si analytik.

Na záver dodoal, že nerozumie, ako sa nedodržiavaním nariadení môže niekto chváliť pred stovkami ďalších ľudí. „Keď sa už správam ako idiot, aspoň sa tým nechválim...," zakončil Smatana.

