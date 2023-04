Prevádzkové náklady im stúpli niekoľkonásobne, navyše od začiatku roka dostávajú aj vyššie faktúry za energie. Kremačné pece fungujú na drahý plyn. Ovládanie a chod všetkých súbežných procesov vyžaduje elektrinu. Koľko energie spotrebuje krematórium pre spopolnenie jedného zosnulého záleží od hmotnosti tela i napríklad na tom, či bol liečený chemoterapiou, vtedy sa čas predlžuje. Pohrebníctvam narástli výdavky na kremáciu v priemere o 80 eur!

Aj preto boli niektoré pohrebníctva prinútené prepísať cenníky. „Domnievam sa, že ceny oproti času spred pandémie sa zvýšili cca o 10 percent,“ povedal Ladislav Stríž, predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb.

„V dôsledku medziročného nárastu nákladov na energie sme zvýšili primerane cenu spopolnenia o 47 eur,“ povedala nám Katarína Šemberová z organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Výsledná cena pohrebu je u každého klienta odlišná nakoľko sa odvíja od individuálnych požiadaviek pozostalých. Cena poslednej rozlúčky v Bratislave sa v priemere pohybuje od 1 300 do 1 800 eur, v iných regiónoch je to od 600 do 1 200 eur.

V trnavskom pohrebníctve zatiaľ nezdraželi, no zvýšenie cien príde asi čoskoro. „Zatiaľ som nezvyšoval účty za pohreby, ak mi niekto zvýši počas roka, o tú sumu aj ja navýšim, krematórium, rakvy, spotrebný materiál. Hore išiel nájom o 100 eur, plyn o pár eur, čakám na elektrinu, možno potom o nejakých päť percent zvýšim ceny,“ povedal Peter Kráľovič z pohrebnej služby Elysium v Trnave.

„Keď vstupy, ako ceny truhiel, pohonných látok, práce, energie a tak ďalej rastú a nedajú sa ovplyvniť, musia rásť aj náklady na pohreby. Ceny smútočných obradov sme zvýšili len o niekoľko desiatok eur. Dohodli sme sa s dodávateľmi truhiel, kvetov a ostatných materiálov potrebných pre našu prácu, že nám predajú svoj produkt za takú cenu, ktorá zahŕňa všetky ich náklady a znížia oni, ako aj my určité percento zo zisku,“ prezradil Imrich Horváth z pohrebnej služby Pieta v Bratislave.

„Máme svoje vlastné priestory, chladiace zariadenie, obradnú miestnosť, personál - preto nemusíme za tieto nájmy a služby platiť zvýšené ceny ako iné pohrebné služby. Tým sme dosiahli, že nárast nákladov za smútočný obrad pre pozostalých je minimálny,“ vysvetlil Imrich Horváth. „Ale výdavky na energie, na pohonné látky vozidiel, ceny externých firiem neovplyvníme, a ako budú pokračovať, to nevieme. Sme vďační aj zato, že už niekoľko mesiacov nezdražujeme, aj keď turbulencie boli veľké. Cenu môžeme ovplyvniť len v mantineloch, ktoré nám postavia dodávatelia, obec a štát,“ doplnil.

Pohrebné služby navyše odhadujú, že svoje cenníky budú musieť ešte opäť prepisovať, a to až o 15 percent. Aj preto prišli niektoré pohrebníctva s nevšedným nápadom. Začali ponúkať pohreby na splátky. „Zaregistrovali sme aj túto aktivitu. Ako dlhoročný odborník v oblasti pohrebníctva považujem tento spôsob riešenia nedostatku financií za krátkozraký a v konečnom dôsledku môže pre človeka, ktorý pristúpil na riešenie zaplatenia pohrebu formou splátky predstavovať značné riziko do budúcnosti,“ myslí si Ladislav Stríž.

Ktoré pohrebníctva pohreb na splátky ponúkajú a čo na to Slováci? Koľkí to využili? Čítajte na ďalšej strane »»»