Vojna na Ukrajine, ktorú rozpútalo Putinovo Rusko, doslova katapultovala aj ceny na slovenských pumpách. Liter za 2 eurá bude zrejme čoskoro realitou, no analytici v tejto situácii upozorňujú na jednu dôležitú vec.

Ceny na čerpacích staniciach rastú už od začiatku tohto roka. Najskôr ich tlačila hore neistota okolo variantu omikron, potom napätie na Ukrajine a vojna to celé zaklincovala.

Mnohí vodiči sa desia, čo budú robiť, keď cena za liter vyletí na 2 eurá. Analytici inštitútu INESS pripomínajú, že pri raste cien netreba zabúdať ani na to, ako za posledné roky rástli platy. „Ceny palív aktuálne výrazne rastú. No v minulosti výrazne rástli aj mzdy. Ak by liter benzínu stál 2 €, budeme naň robiť v priemere 16 minút a stále bude dostupnejší, ako bol v roku 2014,“ konštatovali odborníci.

