Situácia s koronavírusom na Slovensku sa nezlepšuje, od piatka naša krajina navyše čelí aj juhoafrickej mutácii, ktorú zatiaľ potvrdili siedmim ľuďom. Konzílium odborníkov vyzýva ľudí, aby necestovali do exotiky, no lietadlá s dovolenkármi to nezastavilo. Mnohí sa neváhajú pochváliť fotkami s cudzokrajných výletov na sociálnych sieťach. Cestovné kancelárie sa však bránia, že ich klienti k nám covid nevozia a problém je niekde inde. Zatvorí Slovensko hranice?

Počet ľudí v nemocniciach s covidom alebo s podozrením na toto ochorenie u nás neklesá, v nedeľu ich bolo 4 056. Pacientov už musíme prevážať do Nemecka aj do Poľska, potvrdené máme prvé prípady zákernej juhoafrickej mutácie. Konzílium odborníkov vyzvalo ľudí, aby sa vyhli najmä cestám do exotiky. „Členovia konzília dôrazne neodporúčajú cestovať na exotické dovolenky. Ochránite tak svoje rodiny, svojich spolupracovníkov, okolie a zabránite rozšíreniu nákazy!“ vyzvali odborníci.

Mnohí Slováci si však ich slová nezobrali k srdcu. Zlým príkladom idú aj známe tváre. Nejeden sa pochváli fotkou z bielej pláže pod palmami na sociálnej sieti. „Rozhodol som sa takto. Z Dubaja pokračujem rovno na Zanzibar. Ja som bol v karanténe pol roka v kuse. Mám v p..i sedieť doma,“ napísal na Facebook raper Michael Kmeť, známy pod umeleckým menom Separ. Pred pár dňami sa fotkami z Maldív chválila aj naša bývalá tenistka Dominika Cibulková.

Exotické dovolenky sa vo väčšom rozbehli v marci. Od apríla aerolinky pridávajú ďalšie lety. „Do konca marca sú naplánované z Bratislavy 4 odlety do Hurghady a rovnako 4 prílety z Hurghady. Od 27. marca 2021 by mala letecká spoločnosť flydubai po roku opäť obnoviť priame lety z Dubaja do Bratislavy a z Bratislavy do Dubaja, ktoré neboli rok v prevádzke pre pandémiu koronavírusu. Naplánovaný je aj charterový odlet cestovných kancelárií na Maldivy 31. marca 2021,“ priblížila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. Veľa ľudí lieta aj z Viedne.

Z exotických krajín sme zaznamenali 35 pozitívnych prípadov, najviac – 16 ich bolo z Egypta. Podľa prezidenta Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr to však vzhľadom na počet dovolenkárov nie je vysoké číslo. „Vo februári vycestovalo približne 35-tisíc ľudí, keď z nich sme mali iba 35 pozitívnych prípadov, čo považujem za dobré výsledky. To ukazuje, že covid sem neprichádza s klientmi cestovných kancelárií,“ povedal Roman Berkes. Dodal, že väčšina z týchto ľudí ani nevyužíva služby cestoviek, ale cestuje na vlastnú päsť.

Potvrdil, že cestovky pre zlú pandemickú situáciu organizujú len minimum charterových letov a využívajú pre klientov iba pravidelné linky. Ak by úplne stopli predaj zájazdov, ničomu by to vraj nepomohlo. „Jedine tomu, že cestovky sa dostanú do ešte väčších finančných problémov, budú nútené žiadať štát o pomoc a ľudia si aj tak kúpia letenky a pôjdu, kam chcú,“ vysvetlil.

Zdôraznil však, že organizovaná dovolenka je bezpečná, keďže cestovka má menný zoznam klientov, vie, kde boli, ako sa správali a kedy sa vrátili. To klientov následne motivuje správať sa zodpovedne aj po príchode na Slovensko. „Ak človek ide na dva týždne do karantény, na ôsmy deň si dá urobiť test, tak nemôže ohroziť nikoho. Problémom je práve voľné cestovanie. Keď sa ľudia vrátia, tak sa jednoducho nepriznajú k tomu, že cestovali alebo dokonca porušujú karanténu,“ povedal prezident asociácie.

Väčším problémom ako dovolenky je podľa neho cestovanie za prácou. To sa potvrdilo aj pri zavlečení juhoafrickej mutácie na Slovensko, keď iba jeden zo siedmich potvrdených prípadov súvisel s dovolenkou na Zanzibare. Väčšina bola importovaná z Ukrajiny či z Nemecka. „Nikto si nevšíma napríklad pravidelnú autobusovú linku zo Sheffieldu do Levoče, ktorá nijakým spôsobom nie je dotknutá,“ podotkol Berkes.

