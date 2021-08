Ministerstvo financií avizovalo spustenie lotérie v nedeľu na poludnie. Neskôr presunulo štart na ôsmu večer, napokon sa registrovať dalo po 18 h. Nebolo to však bez problémov. Ľuďom, ktorí sa prihlásili ako prví, systém doslova zavalil potvrdzujúcimi esemeskami a e-mailami. Rekordérom bol Slovák, ktorému po registrácii prišlo až 30 esemesiek. „Tento technický problém sa mohol vyskytnúť u prihlásených do 20:24, ale v súčasnosti už systém beží, ako má. Potvrdzujúce SMS a e-maily by mali mať zároveň už k dispozícii všetci, ktorí sa registrovali počas včerajšieho večera," uviedlo v pondelok ministerstvo na sociálnej sieti.

Rezort dodal, že do pondelkového rána sa do súťaže prihlásili desaťtisíce ľudí. „Prvý nápor registrácii tak náš systém s prehľadom zvládol," pochválilo sa ministerstvo.

Do očkovacej prémie sa môže prihlásiť každý, kto sa dal zaočkovať na Slovensku, má tu trvalý pobyt a je starší ako 18 rokov. Potrebné je registrovať sa na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk. Zapojiť sa môžu všetci, bez ohľadu na to, kedy a akou vakcínou sa dali zaočkovať. Ak majú za sebou jednu dávku, do žrebovania budú zaradení jedenkrát. Ten kto už absolvoval očkovanie oboma dávkami, je do žrebovania automaticky zaradený dvakrát.

